Без low-cost: МАУ изменила условия тарифов эконом-класса

17 апреля, 2019, 17:33

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начала использовать три новых подтарифа: Economy Light, Economy Standard и Economy Premium

Об этом сообщает издание о путешествиях Вандроуки.

Их правила отличаются в зависимости от того, есть рейс среднемагистральным или дальнемагистральным.

Economy Light на внутренних и среднемагистральных международных рейсах объединил особенности безбагажних тарифов "low cost" и "только ручная кладь".

Билеты этого подкласса позволяют провозить только одно место ручной клади весом до 7 кг, не подлежат обмену или возврату. Ранее в тарифе "только ручная кладь" можно было менять дату вылета со штрафом.

Economy Standard на рейсах средней дальности включает перевозки двух мест ручной клади весом до 7кг и 5 кг соответственно, одного чемодана в багаже весом до 23 кг. Разрешено возвращение или обмен билета со штрафом.

Economy Premium на внутренних и среднемагистральных международных маршрутах предусматривает возможность обмена или возврата билета без штрафов, провоз двух мест ручной клади, двух чемоданов весом до 23 кг каждый в качестве багажа, питание, бесплатный выбор места, бесплатную печать посадочного талона в аэропорту и регистрацию на отдельной стойке, а также приоритетную посадку в самолет.

На международных рейсах все тарифы эконом-класса включают питание и перевозки багажа. Основные различия в условиях обмена, возврата и норме провозки багажа.

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