Без low-cost: МАУ изменила условия тарифов эконом-класса
Об этом сообщает издание о путешествиях Вандроуки.
Их правила отличаются в зависимости от того, есть рейс среднемагистральным или дальнемагистральным.
Economy Light на внутренних и среднемагистральных международных рейсах объединил особенности безбагажних тарифов "low cost" и "только ручная кладь".
Билеты этого подкласса позволяют провозить только одно место ручной клади весом до 7 кг, не подлежат обмену или возврату. Ранее в тарифе "только ручная кладь" можно было менять дату вылета со штрафом.
Economy Standard на рейсах средней дальности включает перевозки двух мест ручной клади весом до 7кг и 5 кг соответственно, одного чемодана в багаже весом до 23 кг. Разрешено возвращение или обмен билета со штрафом.
Economy Premium на внутренних и среднемагистральных международных маршрутах предусматривает возможность обмена или возврата билета без штрафов, провоз двух мест ручной клади, двух чемоданов весом до 23 кг каждый в качестве багажа, питание, бесплатный выбор места, бесплатную печать посадочного талона в аэропорту и регистрацию на отдельной стойке, а также приоритетную посадку в самолет.
На международных рейсах все тарифы эконом-класса включают питание и перевозки багажа. Основные различия в условиях обмена, возврата и норме провозки багажа.
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Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) ввела автоматизированные киоски самостоятельной регистрации на чартерные рейсы, вылетающие из международного аэропорта "Борисполь".
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Международные Авиалинии Украины 26 марта ввели плату за изменение места в салоне самолета во время онлайн-регистрации на всех своих рейсах.
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До этого авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сократила на 5 минут посадку пассажиров на борт.
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Также МАУ с 15 января 2019 года снизила нормы провоза ручной клади на всех своих рейсах. Согласно новым правилам, пассажиры с билетами, в стоимость которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета 1 место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более чем 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик.
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