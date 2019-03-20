МАУ установила в "Борисполе" первые автоматы для самостоятельной регистрации
20 марта, 2019, 13:53
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) ввела автоматизированные киоски самостоятельной регистрации на чартерные рейсы, вылетающие из международного аэропорта "Борисполь"
Об этом пресс-служба авиакомпании МАУ сообщила на своей странице в Facebook.
"Начиная с 20 марта, регистрация на чартерные рейсы, вылетающие из международного аэропорта" Борисполь ", становится полностью автоматизированной", - сообщили в компании.
Для регистрации необходимо не ранее, чем за 24 часа до вылета воспользоваться сайтом МАУ или мобильным приложением и получить посадочный талон.
Процедуру регистрации можно сделать в аэропорту, где с сегодняшнего дня работают пять киосков саморегистрации.
Кроме этого, по 6:00 до вылета начинают работать восемь киосков самостоятельной регистрации багажа.
- Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сократила на 5 минут посадку пассажиров на борт.
- Также МАУ с 15 января 2019 снизила нормы провоза ручной клади на всех своих рейсах. Согласно новым правилам, пассажиры с билетами, в стоимость которых не входят перевозки зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета 1 место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более чем 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик.
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