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МАУ установила в "Борисполе" первые автоматы для самостоятельной регистрации

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) ввела автоматизированные киоски самостоятельной регистрации на чартерные рейсы, вылетающие из международного аэропорта "Борисполь"

Об этом пресс-служба авиакомпании МАУ сообщила на своей странице в Facebook.

"Начиная с 20 марта, регистрация на чартерные рейсы, вылетающие из международного аэропорта" Борисполь ", становится полностью автоматизированной", - сообщили в компании.

Для регистрации необходимо не ранее, чем за 24 часа до вылета воспользоваться сайтом МАУ или мобильным приложением и получить посадочный талон.

Процедуру регистрации можно сделать в аэропорту, где с сегодняшнего дня работают пять киосков саморегистрации.

Кроме этого, по 6:00 до вылета начинают работать восемь киосков самостоятельной регистрации багажа.

  • Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сократила на 5 минут посадку пассажиров на борт.
  • Также МАУ с 15 января 2019 снизила нормы провоза ручной клади на всех своих рейсах. Согласно новым правилам, пассажиры с билетами, в стоимость которых не входят перевозки зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета 1 место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более чем 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик.
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