МАУ установила в "Борисполе" первые автоматы для самостоятельной регистрации

20 марта, 2019, 13:53

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) ввела автоматизированные киоски самостоятельной регистрации на чартерные рейсы, вылетающие из международного аэропорта "Борисполь"

Об этом пресс-служба авиакомпании МАУ сообщила на своей странице в Facebook.

"Начиная с 20 марта, регистрация на чартерные рейсы, вылетающие из международного аэропорта" Борисполь ", становится полностью автоматизированной", - сообщили в компании.

Для регистрации необходимо не ранее, чем за 24 часа до вылета воспользоваться сайтом МАУ или мобильным приложением и получить посадочный талон.

Процедуру регистрации можно сделать в аэропорту, где с сегодняшнего дня работают пять киосков саморегистрации.

Кроме этого, по 6:00 до вылета начинают работать восемь киосков самостоятельной регистрации багажа.