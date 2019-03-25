В МАУ рассказали, сколько будет стоить смена места в самолете
Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
Смена места в самолете возможна на "коммерческой основе". Размер сбора зависит от направления и расположения кресла в салоне самолета, говорится в сообщении.
Отмечается, что для внутренних рейсов он составляет от 3 до 11 евро, для международных среднемагистральных - от 4 до 15 евро, для дальнемагистральных - от 9 до 40 евро.
Если одно бронирование включает несколько пассажиров, то система посадит их рядом. Кроме того, авиакомпания рассматривает возможность увеличения периода онлайн-регистрации для пассажиров экономического класса с 48 до 78 часов до вылета.
В пресс-службе добавляют, что сейчас пассажиры МАУ во время онлайн-регистрации могут бесплатно поменять предоставленное системой место. Плата взимается только при выборе мест в аварийных рядах или в первых шести рядах экономического класса.
- Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) ввела автоматизированные киоски самостоятельной регистрации на чартерные рейсы, вылетающие из международного аэропорта "Борисполь".
- До этого авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сократила на 5 минут посадку пассажиров на борт.
- Также МАУ с 15 января 2019 года снизила нормы провоза ручной клади на всех своих рейсах. Согласно новым правилам, пассажиры с билетами, в стоимость которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета 1 место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более чем 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик.
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