В МАУ рассказали, сколько будет стоить смена места в самолете

25 марта, 2019, 16:04

Международные Авиалинии Украины 26 марта вводят плату за смену места в салоне самолета во время онлайн-регистрации на всех своих рейсах

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Смена места в самолете возможна на "коммерческой основе". Размер сбора зависит от направления и расположения кресла в салоне самолета, говорится в сообщении.

Отмечается, что для внутренних рейсов он составляет от 3 до 11 евро, для международных среднемагистральных - от 4 до 15 евро, для дальнемагистральных - от 9 до 40 евро.

Если одно бронирование включает несколько пассажиров, то система посадит их рядом. Кроме того, авиакомпания рассматривает возможность увеличения периода онлайн-регистрации для пассажиров экономического класса с 48 до 78 часов до вылета.

В пресс-службе добавляют, что сейчас пассажиры МАУ во время онлайн-регистрации могут бесплатно поменять предоставленное системой место. Плата взимается только при выборе мест в аварийных рядах или в первых шести рядах экономического класса.