МАУ сократила время посадки пассажиров в самолеты
14 марта, 2019, 17:21
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сокращает на 5 минут посадку пассажиров на борт
Об этом сообщает МАУ в Facebook.
МАУ на 5 минут сокращает время, которое отводится на посадку пассажиров на борт, говорится в сообщении.
Отмечается, что с 31 марта посадка на все рейсы авиаперевозчика будет закрываться за 15 минут до вылета рейса по расписанию, а не за 10 минут, как сейчас.
Подробная информация о начале и завершении посадки на рейсы МАУ на официальном сайте компании, а также на посадочных талонах, говорится в сообщении.
- Напомним, что МАУ с 15 января 2019 снизила нормы провоза ручной клади на всех своих рейсах. Согласно новым правилам, пассажиры с билетами, в стоимость которых не входит перевозки зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета 1 место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более чем 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик.
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