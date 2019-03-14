МАУ сократила время посадки пассажиров в самолеты

14 марта, 2019, 17:21

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сокращает на 5 минут посадку пассажиров на борт

Об этом сообщает МАУ в Facebook.

МАУ на 5 минут сокращает время, которое отводится на посадку пассажиров на борт, говорится в сообщении.

Отмечается, что с 31 марта посадка на все рейсы авиаперевозчика будет закрываться за 15 минут до вылета рейса по расписанию, а не за 10 минут, как сейчас.

Подробная информация о начале и завершении посадки на рейсы МАУ на официальном сайте компании, а также на посадочных талонах, говорится в сообщении.