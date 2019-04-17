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Американский боксер заявил, что Ломаченко обманывает болельщиков


фото: REUTERS
Американский боксер Теофимо Лопес считает иллюзией класс украинца Василия Ломаченко

Слова боксера приводит Boxing Scene .

"Есть только один Бог, и это не Ломаченко. Василий - просто парень, о котором существует много иллюзий. Он так работает ногами, чтобы обмануть всех вас, чтобы вы думали, что он лучший боец в мире. Но вы увидите, если нам позволят сразиться между собой, что этот человек вас обманул ", - сказал Лопес.

Теофимо Лопес, как и Василий Ломаченко, выступающий в легком весе (61,2 кг).

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