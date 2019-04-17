Американский боксер заявил, что Ломаченко обманывает болельщиков
17 апреля, 2019, 11:45
Американский боксер Теофимо Лопес считает иллюзией класс украинца Василия Ломаченко
Слова боксера приводит Boxing Scene .
"Есть только один Бог, и это не Ломаченко. Василий - просто парень, о котором существует много иллюзий. Он так работает ногами, чтобы обмануть всех вас, чтобы вы думали, что он лучший боец в мире. Но вы увидите, если нам позволят сразиться между собой, что этот человек вас обманул ", - сказал Лопес.
Теофимо Лопес, как и Василий Ломаченко, выступающий в легком весе (61,2 кг).
- Напомним, 13 апреля украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу и защитил титулы чемпиона мира WBA и WBO в легком весе.
- Василий Ломаченко после победы над британцем Энтони Кроллой назвал самым желанным соперником Майки Гарсия .
- Британский боксер Люк Кэмпбелл, который является чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, бросил вызов украинцу Василию Ломаченко.
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