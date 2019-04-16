Укрнафта выиграла международный суд и взыщет с России $ 44,45 млн за потерянные в Крыму активы

16 апреля, 2019, 14:18

Украинская компания "Укрнафта", которая частично принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", выиграла в международном арбитраже ООН дело против России за утраченное в результате аннексии Крыма имущество и активы компании

Сумма выигрыша составляет $ 44,45 млн, говорится в сообщении компании.

Иск в арбитражный суд ООН по праву международной торговли "Укрнафта" подала в июне 2015 года, а 26 июня 2017 этот суд признал свою юрисдикцию по этому делу.

"12 апреля 2019 арбитражный суд своим решением взыскал с Российской Федерации в пользу ПАО" Укрнафта "44455 012,00 долларов компенсации за экспроприацию инвестиций ОАО" Укрнафта "на территории АР Крым, а также более 3,5 млн млн арбитражных расходов", - сообщает пресс-служба компании.