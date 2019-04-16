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Укрнафта выиграла международный суд и взыщет с России $ 44,45 млн за потерянные в Крыму активы


фото: kommersant
Украинская компания "Укрнафта", которая частично принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", выиграла в международном арбитраже ООН дело против России за утраченное в результате аннексии Крыма имущество и активы компании

Сумма выигрыша составляет $ 44,45 млн, говорится в сообщении компании.

Иск в арбитражный суд ООН по праву международной торговли "Укрнафта" подала в июне 2015 года, а 26 июня 2017 этот суд признал свою юрисдикцию по этому делу.

"12 апреля 2019 арбитражный суд своим решением взыскал с Российской Федерации в пользу ПАО" Укрнафта "44455 012,00 долларов компенсации за экспроприацию инвестиций ОАО" Укрнафта "на территории АР Крым, а также более 3,5 млн млн арбитражных расходов", - сообщает пресс-служба компании.

  • Отметим, сейчас "Нафтогаз" владеет мажоритарным пакетом акций "Укрнафты" . Более 40% акций принадлежат группе "Приват", которая полностью контролировала менеджмент до 2015 года.

  • В июля 2015 года председателем "Укрнафты" выбрали британца Марка Роллинза. За его кандидатуру проголосовали 99,97% кворума собрания акционеров. До этого компанией руководил бельгиец Питер Ванхеке, который считался лояльным к Коломойскому. Он вроде бы действовал в его интересах, в частности - отказывался выплачивать государству многомиллиардные дивиденды и долги за ренту.

  • Сообщается, что в 2016 году сумма налогового долга "Укрнафты" перед госбюджетом составила 15,3 млрд грн.

  • На общем собрании акционеров ПАО "Укрнафта" 28 марта 2019 акционеры "Укрнафты" привели структуру управления компании в соответствии с требованиями закона об акционерных обществах, утвердили обновленный устав и положение о наблюдательном совете.

  • 12 апреля исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко возглавил наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" .

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