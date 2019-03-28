В "Укрнафте" изменился наблюдательный совет: председатель правления Марк Роллинс досрочно покинет пост
Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в эфире Еспресо.TV.
"Действия компании чрезвычайно серьезны. "Укрнафта" является составляющей группы "Нафтогаз". Мы понимаем нашу ответственность за активы, в том числе за "Укрнефть", - сказал Витренко.
Он сообщил, что сегодня акционеры "Укрнафты" привели структуру управления компании в соответствии с требованиями закона об акционерных обществах, утвердили обновленный устав и положение о наблюдательном совете. Также сообщается, что наблюдательном совете передали полномочия назначать и увольнять председателя правления, которые ранее были в компетенции собрания акционеров.
"Таким образом мы привели устав в соответствие с законодательными изменениями и лучших практик управления", - пояснил исполнительный директор Нафтогаза.
Наблюдательный совет "Укрнафты" будет включать 6 независимых членов и 5 представителей интересов акционеров.
По квоте мажоритарного акционера ( "Нафтогаз") в состав наблюдательного совета вошли Юрий Витренко, Ярослав Теклюк и Полина Загнитко. Интересы миноритарных акционеров будут представлять Яна Мануилова и Уриэл Цви Лейбер.
На позиции независимых членов избраны Андрей Бойцун, Елена Макеева, Олег Мозговой, Николай Почапский, Андрей Процик и Павел Загороднюк.
В связи с изменением в структуре управления компанией, акционеры решили досрочно прекратить полномочия действующего председателя правления Марка Роллинса 30 апреля 2019 года.
По решению акционеров с 1 мая 2019 гоа Олег Гез, действующий заместитель председателя правления и исполнительный вице-президент по сбыту, временно будет исполнять обязанности руководителя "Укрнафты" до избрания нового председателя.
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Кроме того, акционеры согласились заключить контракты о продаже 4,062 млрд кубометров газа "Нафтогазу". Соглашениями предусмотрено, что НАК покупает 2,062 млрд кубометров, что соответствует объему газа, поступившего от "Укрнафты" в ГТС в предыдущие периоды, а также 2 млрд кубометров газа будущей добычи. "Укрнафта" направит полученные средства на погашение налогового долга.
- Отметим, сейчас "Нафтогаз" владеет мажоритарным пакетом акций "Укрнафты". Более 40% акций принадлежат группе "Приват", которая полностью контролировала менеджмент до 2015 года.
- В июля 2015 года председателем "Укрнафты" выбрали британца Марка Роллинза. За его кандидатуру проголосовали 99,97% кворума собрания акционеров. До этого компанией руководил бельгиец Питер Ванхеке, который считался лояльным к Коломойскому. Он вроде бы действовал в его интересах, в частности - отказывался выплачивать государству многомиллиардные дивиденды и долги за ренту.
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Сообщается, что в 2016 году сумма налогового долга "Укрнафты" перед госбюджетом составила 15,3 млрд гривен.
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