В "Укрнафте" изменился наблюдательный совет: председатель правления Марк Роллинс досрочно покинет пост

28 марта, 2019, 16:03

Акционеры "Укрнафты" избрали новый наблюдательный совет и предоставили ему больше полномочий

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в эфире Еспресо.TV.

"Действия компании чрезвычайно серьезны. "Укрнафта" является составляющей группы "Нафтогаз". Мы понимаем нашу ответственность за активы, в том числе за "Укрнефть", - сказал Витренко.

Он сообщил, что сегодня акционеры "Укрнафты" привели структуру управления компании в соответствии с требованиями закона об акционерных обществах, утвердили обновленный устав и положение о наблюдательном совете. Также сообщается, что наблюдательном совете передали полномочия назначать и увольнять председателя правления, которые ранее были в компетенции собрания акционеров.

"Таким образом мы привели устав в соответствие с законодательными изменениями и лучших практик управления", - пояснил исполнительный директор Нафтогаза.

Наблюдательный совет "Укрнафты" будет включать 6 независимых членов и 5 представителей интересов акционеров.

По квоте мажоритарного акционера ( "Нафтогаз") в состав наблюдательного совета вошли Юрий Витренко, Ярослав Теклюк и Полина Загнитко. Интересы миноритарных акционеров будут представлять Яна Мануилова и Уриэл Цви Лейбер.

На позиции независимых членов избраны Андрей Бойцун, Елена Макеева, Олег Мозговой, Николай Почапский, Андрей Процик и Павел Загороднюк.

В связи с изменением в структуре управления компанией, акционеры решили досрочно прекратить полномочия действующего председателя правления Марка Роллинса 30 апреля 2019 года.

По решению акционеров с 1 мая 2019 гоа Олег Гез, действующий заместитель председателя правления и исполнительный вице-президент по сбыту, временно будет исполнять обязанности руководителя "Укрнафты" до избрания нового председателя.

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Кроме того, акционеры согласились заключить контракты о продаже 4,062 млрд кубометров газа "Нафтогазу". Соглашениями предусмотрено, что НАК покупает 2,062 млрд кубометров, что соответствует объему газа, поступившего от "Укрнафты" в ГТС в предыдущие периоды, а также 2 млрд кубометров газа будущей добычи. "Укрнафта" направит полученные средства на погашение налогового долга.