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Наблюдательный совет "Укрнафты" возглавил Юрий Витренко


фото: inforesist
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко возглавил наблюдательный совет ПАО "Укрнафта"

Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте компании.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято наблюдательным советом компании 11 апреля.

Напомним, на общем собрании акционеров ПАО "Укрнафта" 28 марта 2019 г. акционеры "Укрнафты" привели структуру управления компании в соответствие с требованиями закона об акционерных обществах, утвердили обновленный устав и положение о наблюдательном совете. Наблюдательному совету передали полномочия назначать и увольнять председателя правления, которые ранее были в компетенции собрания акционеров.

В связи с изменением в структуре управления компанией, акционеры решили досрочно прекратить полномочия действующего председателя правления Марка Роллинса 30 апреля. По решению акционеров с 1 мая Олег Гез, действующий заместитель председателя правления и исполнительный вице-президент по сбыту временно будет исполнять обязанности руководителя "Укрнафты" до избрания нового главы.

  • Отметим, сейчас "Нафтогаз" владеет мажоритарным пакетом акций "Укрнафты" . Более 40% акций принадлежат группе "Приват", которая полностью контролировала менеджмент до 2015 года.

  • В июля 2015 года главой "Укрнафты" выбрали британца Марка Роллинза. За его кандидатуру проголосовали 99,97% кворума собрания акционеров. До этого компанией руководил бельгиец Питер Ванхеке, который считался лояльным к Коломойскому. Он якобы действовал в его интересах, в частности - отказывался выплачивать государству многомиллиардные дивиденды и долги за ренту.

  • Сообщается, что в 2016 году сумма налогового долга "Укрнафты" перед госбюджетом составила 15,3 млрд грн.

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