Наблюдательный совет "Укрнафты" возглавил Юрий Витренко

12 апреля, 2019, 13:18

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко возглавил наблюдательный совет ПАО "Укрнафта"

Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте компании.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято наблюдательным советом компании 11 апреля.

Напомним, на общем собрании акционеров ПАО "Укрнафта" 28 марта 2019 г. акционеры "Укрнафты" привели структуру управления компании в соответствие с требованиями закона об акционерных обществах, утвердили обновленный устав и положение о наблюдательном совете. Наблюдательному совету передали полномочия назначать и увольнять председателя правления, которые ранее были в компетенции собрания акционеров.

В связи с изменением в структуре управления компанией, акционеры решили досрочно прекратить полномочия действующего председателя правления Марка Роллинса 30 апреля. По решению акционеров с 1 мая Олег Гез, действующий заместитель председателя правления и исполнительный вице-президент по сбыту временно будет исполнять обязанности руководителя "Укрнафты" до избрания нового главы.