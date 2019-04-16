Пожар в Нотр-Даме: Папа Франциск молится за французов
Об этом сообщает издание Vatican News.
"После пожара, который опустошил значительную часть собора Пресвятой Богородицы, объединяюсь с Вашей грустью и печалью верных Вашей епархии, жителей Парижа и всех французов, и всех, кто боролся с огнем. В эти дни Великой Недели, когда вспоминаем страсти, смерть и воскресение Иисуса, уверяю Вас в своей духовной близости и молитве", - отметил Папа.
"С этим упованием, от всей души посылаю Вам, французским епископам и верным Вашей епархии свое Апостольское благословение, а также выпрашиваю Божьего благословения для жителей Парижа и всей Франции", - добавил он.
Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери. Из-за пожара обрушился шпиль собора.
Прокуратура взялась расследовать пожар.
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