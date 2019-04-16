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Порошенко обещает быть на Олимпийском 19 апреля

Президент Петр Порошенко намерен принять участие в предвыборных дебатах на стадионе НСК "Олимпийский" 19 апреля

Об этом он заявил на телеканале "112 Украина".

"Я буду делать все возможное для того, чтобы каждый украинский гражданин мог получить наибольшую информацию по двум кандидатам для того, чтобы делать выбор совершенно сознательно. Так что 19 числа на стадионе мы увидимся", - сказал Порошенко.

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