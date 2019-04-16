Порошенко обещает быть на Олимпийском 19 апреля

16 апреля, 2019, 21:48

Об этом он заявил на телеканале "112 Украина".

"Я буду делать все возможное для того, чтобы каждый украинский гражданин мог получить наибольшую информацию по двум кандидатам для того, чтобы делать выбор совершенно сознательно. Так что 19 числа на стадионе мы увидимся", - сказал Порошенко.