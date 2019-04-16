ЦИК доформировала участковые комиссии

16 апреля, 2019, 18:22

Окружным избирательным комиссиям на второй тур удалось подобрать 60 тыс. членов участковых комиссий

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии в Facebook .

Для организации подготовки и проведения повторного голосования 21 апреля 2019 г. ЦИК сформировала составы 199 окружных избирательных комиссий, которые, в свою очередь, должны были сформировать состав 28 тыс. 808 участковых комиссий, привлекая к их работе около 413 тыс. граждан, говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что отсутствие представлений значительного количества кандидатур в состав УИК, где есть необходимость их формирования по представлению, стала испытанием для многих ОИК. Наиболее острой эта проблема была более чем 40 округах.

В Центризбиркоме сообщили, что по состоянию на 15:00 16 апреля в информационной системе "Выборы" имеется информация о назначении на должности председателя, секретаря и члена участковой избирательной комиссии 401 тыс. 464 человек, а именно:

195 тыс. 026 человек - по представлению Владимира Зеленского,

147 тыс. 228 человек - по представлению Петра Порошенко,

59 тыс. 210 человек - по представлению председателей ОИК, капитанов судов, руководителя полярной станции.

В ЦИК отметили, что впервые за историю украинских выборов в УИК было в короткий срок подобраны почти 60 тыс. человек, поданных от окружкомов.