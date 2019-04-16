ЦИК доформировала участковые комиссии
Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии в Facebook .
Для организации подготовки и проведения повторного голосования 21 апреля 2019 г. ЦИК сформировала составы 199 окружных избирательных комиссий, которые, в свою очередь, должны были сформировать состав 28 тыс. 808 участковых комиссий, привлекая к их работе около 413 тыс. граждан, говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что отсутствие представлений значительного количества кандидатур в состав УИК, где есть необходимость их формирования по представлению, стала испытанием для многих ОИК. Наиболее острой эта проблема была более чем 40 округах.
В Центризбиркоме сообщили, что по состоянию на 15:00 16 апреля в информационной системе "Выборы" имеется информация о назначении на должности председателя, секретаря и члена участковой избирательной комиссии 401 тыс. 464 человек, а именно:
195 тыс. 026 человек - по представлению Владимира Зеленского,
147 тыс. 228 человек - по представлению Петра Порошенко,
59 тыс. 210 человек - по представлению председателей ОИК, капитанов судов, руководителя полярной станции.
В ЦИК отметили, что впервые за историю украинских выборов в УИК было в короткий срок подобраны почти 60 тыс. человек, поданных от окружкомов.
- Напомним, 16 апреля председатель ЦИК Татьяна Слипачук сообщила, что по результатам выборов 31 марта - 224 тыс. 600 бюллетеней признаны недействительными . Их люди рисовали, резали и ели.
- ЦИК официально назначила второй тур президентских выборов на 21 апреля. В первом туре президентских выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко - 15,95%.
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КМИС обнародовал результаты опроса, который проводился с 9 по 14 апреля, согласно которому во втором туре за Владимира Зеленского планируют отдать свой голос 72,2% опрошенных, которые определились и собираются голосовать, за Петра Порошенко планируют проголосовать 25,4% опрошенных.
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