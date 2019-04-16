Рисовали, резали, ели: Слипачук рассказала, как избиратели портили 224 тыс. бюллетеней

Об этом заявила глава Центризбиркома Татьяна Слипачук, сообщает Укринформ .

"По нашим подсчетам, по результатам выборов 31 марта - 224 тыс. 600 бюллетеней признаны недействительными", - отметила Слипачук.

Она отметила, что изготовление бюллетеней - "это и большой труд многих людей, и деньги".

"Если порча бюллетеня - это ваша позиция относительно того или иного кандидата, фамилия которого опубликована в этом избирательном бюллетене, то не выбирайте этого кандидата. Но не надо приходить на участок и рисовать на этом бюллетене все, что угодно. А рисовали ну очень неуместные вещи, даже резали бюллетени, ели их", - добавила глава ЦИК.

Слипачук призвала избирателей 21 апреля не высказывать свое мнение в отношении кого-либо из кандидатов порчей бюллетеня. Кроме того, она отметила, что выборы - это не повод для выкладывания в соцсети фотографий с бюллетенями на участках.

"Это касается и политиков, которые во время голосования 31 марта демонстрировали своим поведением не слишком хороший пример, выставляя в социальных сетях фото с бюллетенями, сделанные непосредственно в помещениях участков, что по закону является нарушением тайны голосования", - подчеркнула Слипачук.

Она добавила, что избиратель не имеет права демонстрировать свой выбор в помещении избирательного участка, но может рассказать о своем волеизъявления за ее пределами волонтерам, которые собирают данные для экзит-полов.