Зеленский во втором туре набирает более 72% голосов, Порошенко - более 25%, - КМИС
16 апреля, 2019, 13:28
Разрыв между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко во втором туре составляет более 46%
Опрос проводил Киевский международный институт социологии с 9 по 14 апреля.
За Владимира Зеленского планируют отдать свой голос 72,2% опрошенных, которые определились и собираются голосовать.
За действующего президента Петра Порошенко планируют проголосовать 25,4% опрошенных.
В опросе приняло участие 2 тыс. респондентов из всех регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Статистическая погрешность - 3,3%.
Напомним, ЦИК официально назначила второй тур президентских выборов на 21 апреля.
В первом туре президентских выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко - 15,95%.
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