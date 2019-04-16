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Зеленский во втором туре набирает более 72% голосов, Порошенко - более 25%, - КМИС

Разрыв между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко во втором туре составляет более 46%

Опрос проводил Киевский международный институт социологии с 9 по 14 апреля.

За Владимира Зеленского планируют отдать свой голос 72,2% опрошенных, которые определились и собираются голосовать.

За действующего президента Петра Порошенко планируют проголосовать 25,4% опрошенных.

В опросе приняло участие 2 тыс. респондентов из всех регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Статистическая погрешность - 3,3%.

Напомним, ЦИК официально назначила второй тур президентских выборов на 21 апреля.

В первом туре президентских выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко - 15,95%.

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