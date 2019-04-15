В школе Черкасс отравились 75 детей
15 апреля, 2019, 15:54
75 учеников школы №1 в Черкассах отравились неизвестным веществом
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
37 детей получили медицинскую помощь амбулаторно, а 38 учеников госпитализированы в Черкасскую областную детскую больницу.
Состояние 23 госпитализированных детей медики оценивают как легкое, остальные 15 учеников находятся в состоянии средней тяжести.
- Ранее сообщалось, что на обучение в школу в Шевченковском районе Днепра не пришли более 500 учеников, 12 детей в больнице.
- Полиция возбудила уголовное дело по факту отравления школьников в Днепре.
- В Днепровской школе №112 острой кишечной инфекцией заболело менее 13 школьников.
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