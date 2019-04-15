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В школе Черкасс отравились 75 детей


фото: acc.cv.ua
75 учеников школы №1 в Черкассах отравились неизвестным веществом

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

37 детей получили медицинскую помощь амбулаторно, а 38 учеников госпитализированы в Черкасскую областную детскую больницу.

Состояние 23 госпитализированных детей медики оценивают как легкое, остальные 15 учеников находятся в состоянии средней тяжести.

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