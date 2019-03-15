Отравление детей в Днепре: в школе нашли кучу нарушений
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Вследствие этого в школе провели санитарно-эпидемиологическое расследование и выявили ряд значительных нарушений.
Все больные острой кишечной инфекцией дети госпитализированы. Чтобы установить причины такой вспышки, школу №112 проверили и отобрали пробы пищевых продуктов, питьевой воды и смывов с объектов окружающей среды в учреждении. Пока исследование проб продолжается.
При обследовании школы были выявлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов. В учебном заведении превышена проектная мощность, также в школе отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены детьми и работниками пищеблока. В заведении нарушены питьевой и дезинфекционный режимы, а также в школе отсутствует медицинский работник, нарушен технологический процесс, санитарно-гигиенический и противоэпидемиологический режимы на пищеблоке.
- Ранее сообщалось, что на обучение в школу в Шевченковском районе Днепра не пришли более 500 учеников, 12 детей в больнице.
- Полиция возбудила уголовное дело по факту отравления школьников в Днепре.
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