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Отравление детей в Днепре: в школе нашли кучу нарушений

В Днепровской школе №112 острой кишечной инфекцией заболело как минимум 13 школьников

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Вследствие этого в школе провели санитарно-эпидемиологическое расследование и выявили ряд значительных нарушений.

Все больные острой кишечной инфекцией дети госпитализированы. Чтобы установить причины такой вспышки, школу №112 проверили и отобрали пробы пищевых продуктов, питьевой воды и смывов с объектов окружающей среды в учреждении. Пока исследование проб продолжается.

При обследовании школы были выявлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов. В учебном заведении превышена проектная мощность, также в школе отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены детьми и работниками пищеблока. В заведении нарушены питьевой и дезинфекционный режимы, а также в школе отсутствует медицинский работник, нарушен технологический процесс, санитарно-гигиенический и противоэпидемиологический режимы на пищеблоке.

 

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