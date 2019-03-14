В Днипре более 500 школьников не пришли на учебу, 12 - в больнице
14 марта, 2019, 17:03
На обучение в школу в Шевченковском районе Днипра не пришли более 500 учеников, 12 детей в больнице
Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
"14 марта на обучение в школу в Шевченковском районе не появились 512 учеников из 904. По неофициальной информации, 94 из них пожаловались на плохое самочувствие. 12 школьников госпитализированы в больницу. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Сейчас в школе работает отдел ювенальной превенции и санэпидемстанция, которая выясняет причины ухудшения самочувствия школьников.
"Информация по данному факту внесена в журнал единого учета. Причины ухудшения состояния здоровья детей и другие обстоятельства случившегося устанавливаются", - сообщили в полиции.
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