В Днипре более 500 школьников не пришли на учебу, 12 - в больнице

14 марта, 2019, 17:03

На обучение в школу в Шевченковском районе Днипра не пришли более 500 учеников, 12 детей в больнице

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"14 марта на обучение в школу в Шевченковском районе не появились 512 учеников из 904. По неофициальной информации, 94 из них пожаловались на плохое самочувствие. 12 школьников госпитализированы в больницу. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Сейчас в школе работает отдел ювенальной превенции и санэпидемстанция, которая выясняет причины ухудшения самочувствия школьников.

"Информация по данному факту внесена в журнал единого учета. Причины ухудшения состояния здоровья детей и другие обстоятельства случившегося устанавливаются", - сообщили в полиции.