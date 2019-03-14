Полиция взялась расследовать отравление школьников в Днипре
14 марта, 2019, 18:41
Полиция возбудила уголовное дело по факту отравления школьников в Днипре
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
По данному факту следственными Шевченковского отдела полиции города Днипро возбуждено уголовное дело по ч. ст. 2 325 Уголовного кодекса Украины ( "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений").
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
- Ранее сообщалось, что на обучение в школу в Шевченковском районе Днипра не пришли более 500 учеников, 12 детей в больнице.
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