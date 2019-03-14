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Полиция взялась расследовать отравление школьников в Днипре

Полиция возбудила уголовное дело по факту отравления школьников в Днипре

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По данному факту следственными Шевченковского отдела полиции города Днипро возбуждено уголовное дело по ч. ст. 2 325 Уголовного кодекса Украины ( "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений").

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

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