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Сын Роналду сделал фото со статуей отца


фото: UA-Football
Криштиану Роналду-младший, который играет за "Ювентус" U-9, сфотографировался со статуей отца

Об этом повидмляе iSport.

В аэропорту Мадейры игроки и тренеры не упустили возможности сделать командное фото на фоне знаменитой статуи Криштиану Роналду.

Ранее Криштиану Роналду-младший скопировал празднование отца, тогда как годовалый сын Роналду пока только учится играть в футбол.

 

  • Напомним, накануне матча с "Аяксом" форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду обратился к игроку амстердамцев Абдельхаким Нури, который пережил кому из-за аритмии сердца.
  • Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду проиграл в суде немецкому журналу Der Spiegel из-за ситуации с налогами.
  • Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов по количеству голов.
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