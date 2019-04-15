Сын Роналду сделал фото со статуей отца

15 апреля, 2019, 11:54

Криштиану Роналду-младший, который играет за "Ювентус" U-9, сфотографировался со статуей отца

Об этом повидмляе iSport.

В аэропорту Мадейры игроки и тренеры не упустили возможности сделать командное фото на фоне знаменитой статуи Криштиану Роналду.

Ранее Криштиану Роналду-младший скопировал празднование отца, тогда как годовалый сын Роналду пока только учится играть в футбол.