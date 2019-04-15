Сын Роналду сделал фото со статуей отца
15 апреля, 2019, 11:54
Криштиану Роналду-младший, который играет за "Ювентус" U-9, сфотографировался со статуей отца
Об этом повидмляе iSport.
В аэропорту Мадейры игроки и тренеры не упустили возможности сделать командное фото на фоне знаменитой статуи Криштиану Роналду.
Ранее Криштиану Роналду-младший скопировал празднование отца, тогда как годовалый сын Роналду пока только учится играть в футбол.
Статистика @Cristiano Роналду в # ЛигаЧемпионов- UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 10 апреля 2019 г.
pic.twitter.com/dTtJHXF9AR
- Напомним, накануне матча с "Аяксом" форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду обратился к игроку амстердамцев Абдельхаким Нури, который пережил кому из-за аритмии сердца.
- Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду проиграл в суде немецкому журналу Der Spiegel из-за ситуации с налогами.
- Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов по количеству голов.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-