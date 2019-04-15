Макрон подготовил ответ "желтым жилетам"
Об этом сообщает "Европейская правда".
Макрон намерен назвать "первые конкретные меры", которые будут приняты в ответ на "беспокойство", высказанные во время более чем 10 000 обсуждений, состоявшихся по всей стране, а также почти двух миллионов предложений, сделанных в интернете.
Один из помощников Макрона сказал, что страна может рассчитывать на "новый акт" в президентстве центристов, что будет характеризоваться "глубокими изменениями".
В воскресенье вечером Макрон встречался с премьер-министром Эдуардом Филиппом и членами правительства, чтобы уточнить свои предложения.
Отметим, что Макрон начал свою "большую национальную дискуссию" 15 января, чтобы попытаться завершить самый большой кризис своего президентства, вызванный протестами, которые продолжаются с ноября 2018 года.
- Напомним, 16 марта "желтые жилеты" подожгли в Париже банк.
- 18 марта французское правительство признало, что меры безопасности были "недостаточными" для того, чтобы остановить поджог и мародерство анархистов во время протеста "желтых жилетов".
- 19 марта французские власти заявили, что будет запрещать акции "желтых жилетов" на Елисейских полях в Париже после того, как там имели место акты вандализма.
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