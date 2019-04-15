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Макрон подготовил ответ "желтым жилетам"

Президент Франции Эммануэль Макрон объявит ряд изменений в политике, основанных на отзывах, полученных после публичных консультаций по протестам "желтых жилетов"

Об этом сообщает "Европейская правда".

Макрон намерен назвать "первые конкретные меры", которые будут приняты в ответ на "беспокойство", высказанные во время более чем 10 000 обсуждений, состоявшихся по всей стране, а также почти двух миллионов предложений, сделанных в интернете.

Один из помощников Макрона сказал, что страна может рассчитывать на "новый акт" в президентстве центристов, что будет характеризоваться "глубокими изменениями".

В воскресенье вечером Макрон встречался с премьер-министром Эдуардом Филиппом и членами правительства, чтобы уточнить свои предложения.

Отметим, что Макрон начал свою "большую национальную дискуссию" 15 января, чтобы попытаться завершить самый большой кризис своего президентства, вызванный протестами, которые продолжаются с ноября 2018 года.

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