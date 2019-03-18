"Желтые жилеты" в Париже: за выходные - 200 задержанных, поджог, побиты магазины

18 марта, 2019, 11:40

Французское правительство признало, что меры безопасности были "недостаточными" для того, чтобы остановить поджог и мародерство анархистов во время протеста "желтых жилетов"

Об этом заявил премьер-министр Эдуард Филипп, передает издание Le Figaro.

Эдуард Филипп признал, что были "недостатки" безопасности, которые нужно было исправить.

"Анализ вчерашних событий свидетельствует о том, что принятые меры были недостаточными для того, чтобы сдержать насилие и предотвратить злоупотребление" со стороны активистов.

Судебный источник сообщил изданию, что после субботних событий 200 человек, в том числе 15 несовершеннолетних, находившихся под стражей.

Президент Франции Макрон пообещал "сильные действия".

Розничные торговцы выражали беспокойство по поводу 18-го уик-энда мощных антиправительственных акций. В субботу протесты характеризовалась резким ростом насилия после нескольких недель уменьшения количества участников акции "желтых жилетов".

"Кажется, что это никогда не закончится", - сказал продавец магазина на Елисейских полях, который разбили активисты.

Анархисты из группы "черный блок" в субботу подожгли знаменитый пивной ресторан Fouquet, а также магазин сумок Longchamp. Также повредили магазины одежды Hugo Boss, Lacoste и Celio, банк и несколько газетных киосков.

Полиция применяла слезоточивый газ, электрошоковые гранаты и водяные пушки, чтобы отбивать протестующих, собравшихся возле подножия военного мемориала Триумфальной арки.

Представители "желтых жилетов" в воскресенье призвали министра внутренних дел Кристофа Кастанера прекратить свою деятельность из-за неспособности правительства удержать "черный блок".

Они обвиняют анархистов в захвате мирных еженедельных демонстраций.

Напомним, 16 марта "Желтые жилеты" подожгли в Париже банк.