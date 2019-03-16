"Желтые жилеты" подожгли в Париже банк, женщину с младенцем спасали с огня

16 марта, 2019, 20:34

Во время протестов "желтых жилетов" в Париже произошел пожар в банке, в результате которого пострадали 11 человек

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на BFMTV .

В результате поджога банка, расположенного на первом этаже жилого дома вблизи Елисейских полей в Париже, произошел пожар, в результате которого 11 человек получили легкие ранения.

Женщина с младенцем были заблокированы на третьем этаже, их удалось спасти. По предварительным данным, среди раненых - двое полицейских.

"Пожарные Парижа и наши силы порядка приступили к эвакуации всех жителей умышленно подожженого здания. Огонь был взят под контроль. Лица, совершившие этот акт, не являются ни манифестантами, ни погромщиками. Это убийцы", - написал в twitter министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

В субботу акция протестного движения "желтых жилетов" в Париже, восемнадцатая по счету, переросла в столкновения манифестантов с полицией и серьезные беспорядки, префектура сообщила о задержании 44 человек.