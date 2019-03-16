"Желтые жилеты" подожгли в Париже банк, женщину с младенцем спасали с огня
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на BFMTV .
В результате поджога банка, расположенного на первом этаже жилого дома вблизи Елисейских полей в Париже, произошел пожар, в результате которого 11 человек получили легкие ранения.
Женщина с младенцем были заблокированы на третьем этаже, их удалось спасти. По предварительным данным, среди раненых - двое полицейских.
"Пожарные Парижа и наши силы порядка приступили к эвакуации всех жителей умышленно подожженого здания. Огонь был взят под контроль. Лица, совершившие этот акт, не являются ни манифестантами, ни погромщиками. Это убийцы", - написал в twitter министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.
В субботу акция протестного движения "желтых жилетов" в Париже, восемнадцатая по счету, переросла в столкновения манифестантов с полицией и серьезные беспорядки, префектура сообщила о задержании 44 человек.
- Прокуратура Парижа проводит предварительное расследование антисемитской выходки во время акции "желтых жилетов" 16 февраля, жертвой которой стал известный французский философ Ален Финкелькраут.
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