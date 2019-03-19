Власть Франции будет запрещать выступления "желтых жилетов"

19 марта, 2019, 07:57

Французские власти будут запрещать акции "желтых жилетов" на Елисейских полях в Париже после того, как на прошлых выходных там имели место акты вандализма

Об этом сообщает DW.

"Со следующей субботы и каждый раз, когда это будет необходимо, мы будем запрещать демонстрации "желтых жилетов" в районах, наиболее пострадавших, как только узнаем, что там будут присутствовать экстремисты с намерениями совершать насилие", - заявил премьер-министр страны Эдуард Филипп.

Если же такие акции, несмотря на запрет, начнутся, то полиция будет разгонять их, заверил премьер Франции.

Кроме того, из-за случаев насилия во время последних протестов в отставку был вынужден уйти руководитель полиции Парижа Мишель Дельпуе.

Президент Франции Эммануэль Макрон на еженедельной встрече правительства 20 марта назначит новым шефом полиции Парижа префекта департамента Жиронда Дидье Лаллеманта.