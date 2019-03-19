Власть Франции будет запрещать выступления "желтых жилетов"
Об этом сообщает DW.
"Со следующей субботы и каждый раз, когда это будет необходимо, мы будем запрещать демонстрации "желтых жилетов" в районах, наиболее пострадавших, как только узнаем, что там будут присутствовать экстремисты с намерениями совершать насилие", - заявил премьер-министр страны Эдуард Филипп.
Если же такие акции, несмотря на запрет, начнутся, то полиция будет разгонять их, заверил премьер Франции.
Кроме того, из-за случаев насилия во время последних протестов в отставку был вынужден уйти руководитель полиции Парижа Мишель Дельпуе.
Президент Франции Эммануэль Макрон на еженедельной встрече правительства 20 марта назначит новым шефом полиции Парижа префекта департамента Жиронда Дидье Лаллеманта.
- Напомним, 16 марта "желтые жилеты" подожгли в Париже банк.
- 18 марта французское правительство признало, что меры безопасности были "недостаточными" для того, чтобы остановить поджог и мародерство анархистов во время протеста "желтых жилетов".
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-