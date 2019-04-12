Я ничего не знаю: Трамп опроверг отношение к Wikileaks

12 апреля, 2019, 11:30

Президент США Дональд Трамп, который часто хвалил Wikileaks во время президентской кампании 2016 года, заявил, что Wikileaks - это не его дело

Об этом он сказал американским журналистам, передает The Guardian.

"Я ничего не знаю о Wikileaks. Это не мое дело", - сказал глава Белого дома.

Напомним, что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн перед слушаниями в Конгрессе назвал Трампа мошенником, а также заявил, что он на самом деле знал о публикации в WikiLeaks компромата на демократов.

Экс-помощник Трампа Роджер Стоун в январе был арестован по делу, которое ведет офис спецпрокурора США Роберта Мюллера. Следствие связывает его деятельность с публикацией на сайте WikiLeaks похищенных писем Хиллари Клинтон во время избирательной кампании, что способствовало победе Дональда Трампа на выборах президента США.