//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Я ничего не знаю: Трамп опроверг отношение к Wikileaks


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп, который часто хвалил Wikileaks во время президентской кампании 2016 года, заявил, что Wikileaks - это не его дело

Об этом он сказал американским журналистам, передает The Guardian.

"Я ничего не знаю о Wikileaks. Это не мое дело", - сказал глава Белого дома.

Напомним, что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн перед слушаниями в Конгрессе назвал Трампа мошенником, а также заявил, что он на самом деле знал о публикации в WikiLeaks компромата на демократов.

Экс-помощник Трампа Роджер Стоун в январе был арестован по делу, которое ведет офис спецпрокурора США Роберта Мюллера. Следствие связывает его деятельность с публикацией на сайте WikiLeaks похищенных писем Хиллари Клинтон во время избирательной кампании, что способствовало победе Дональда Трампа на выборах президента США.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 апреля, 2019 пятница

больше новостей

12 апреля, 2019 пятница

11 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать