Я ничего не знаю: Трамп опроверг отношение к Wikileaks
12 апреля, 2019, 11:30
Президент США Дональд Трамп, который часто хвалил Wikileaks во время президентской кампании 2016 года, заявил, что Wikileaks - это не его дело
Об этом он сказал американским журналистам, передает The Guardian.
"Я ничего не знаю о Wikileaks. Это не мое дело", - сказал глава Белого дома.
Напомним, что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн перед слушаниями в Конгрессе назвал Трампа мошенником, а также заявил, что он на самом деле знал о публикации в WikiLeaks компромата на демократов.
Экс-помощник Трампа Роджер Стоун в январе был арестован по делу, которое ведет офис спецпрокурора США Роберта Мюллера. Следствие связывает его деятельность с публикацией на сайте WikiLeaks похищенных писем Хиллари Клинтон во время избирательной кампании, что способствовало победе Дональда Трампа на выборах президента США.
- Напомним, что 11 апреля британские полицейские арестовали в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
- Скотленд-Ярд пояснил, что Ассанж был арестован в Лондоне по запросу США.
- Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж был лишен убежища из-за нарушения международных конвенций и агрессивного поведения.
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