Команда Ярмоленко устроит большую кадровую чистку
25 марта, 2019, 15:31
Английский футбольный клуб "Вест Хэм", за который играет украинец Андрей Ярмоленко, собирается серьезно обновить состав следующего лета
Об этом сообщает Football London.
Лондонский "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, планирует в летнее межсезонье омолодить состав, прекратив сотрудничество со многими возрастными игроками.
По данным источника, команду должны покинуть голкипер Адриан, нападающие Лукас Перес и Энди Кэрролл, защитник Пабло Сабалета и полузащитники Педро Обьянг и Фелипе Андерсон.
Однако, "молотобойцы" хотят сохранить опытных нападающих Марко Арнаутовича и Чичарито.
- Футболист "Динамо" Виктор Цыганков превзошел достижение экс-лидера киевского клуба Андрея Ярмоленко.
- Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини заявил, что украинский футболист Андрей Ярмоленко не сыграет до конца сезона.
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