Швеция может возобновить дело Ассанжа об изнасиловании

"В 2017 году шведская прокуратура отменила расследование против Ассанжа об изнасиловании, поскольку не смогла официально сообщить ему об обвинениях, необходимый шаг в деле, пока он оставался в посольстве Эквадора. Теперь она пересмотрит дело об изнасиловании, чтобы решить, восстановить ли ее, пока не истек срок давности, который завершается в августе 2020 года ", - говорится в сообщении.

Напомним, что 11 апреля британские полицейские арестовали в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Скотленд-Ярд пояснил, что Ассанж был арестован в Лондоне по запросу США.

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж был лишен убежища из-за нарушения международных конвенций и агрессивного поведения.