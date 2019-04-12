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Швеция может возобновить дело Ассанжа об изнасиловании

Швеция рассматривает возможность возобновления расследования дела об изнасиловании, возбужденного против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Об этом сообщает ВВС.

"В 2017 году шведская прокуратура отменила расследование против Ассанжа об изнасиловании, поскольку не смогла официально сообщить ему об обвинениях, необходимый шаг в деле, пока он оставался в посольстве Эквадора. Теперь она пересмотрит дело об изнасиловании, чтобы решить, восстановить ли ее, пока не истек срок давности, который завершается в августе 2020 года ", - говорится в сообщении.

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