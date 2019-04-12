"Это стресс для президента": Тимошенко намекнула на "проблемы со здоровьем" Порошенко, комментируя его спор с Зеленским

12 апреля, 2019, 13:11

Соответствующее видеообращение Тимошенко опубликовала в Facebook.

"Когда Зеленский бросил трубку почти в лицо действующего президента, я увидела, какой это стресс для президента. Зная его проблемы со здоровьем, у него во рту пересохло и он не мог говорить. Надо быть людьми и уметь подать друг другу даже глоток воды ", - отметила Тимошенко.

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Она отдельно обратилась к Порошенко и Зеленскому.

"Обращаюсь к Петру Алексеевичу. Знаю, что часть людей в Украине верит в то, что вы сделали часть хороших дел для нашего государства. В этот тяжелый для вас время советую не становиться частью чужого шоу. Советую держать президентскую планку. И, как бы трудно не было, защитить статус должности президента и статус государства", - подчеркнула Тимошенко.

Зеленскому она посоветовала не устраивать вокруг должности президента "бои" и "не губить честь должности", если он мечтает ее обнять.

Напомним, присутствующий в эфире телеканала 1 + 1 в программе "Право на власть" Петр Порошенко поговорил по телефону с Владимиром Зеленским.