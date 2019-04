Психическая атака, голодные игры и Янукович-аристократ: соцсети о телефонном разговоре Зеленского и Порошенко

12 апреля, 2019, 11:58

Телефонный разговор Владимира Зеленского и Петра Порошенко в эфире программы "Право на власть" подняла значительный шквал в соцсетях

Свою реакцию на телефонный разговор кандидатов пользователи публиковали в Facebook.

В частности, отдельные пользователи отмечают, что после этого телефонного разговора экс-президент Украины Виктор Янукович кажется им "аристократом и джентльменом".

Электорат Зеленского призывает "опомниться и посмотреть на человека, который 5 лет со своими друзьями грабит страну".

Сторонники Порошенко, в свою очередь, возмущены "хамским поведением Зеленского" и готовы простоять 45 часов в очереди, чтобы изменить место голосования для того, чтобы "отдать свой голос Петру Алексеевичу".

Без внимания не оставили и ведущую программы "Право на власть" Наталью Мосейчук: ее сравнивают с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой и возмущены, почему она "повышала голос на гаранта".

Журналист Роман Скрыпин убежден, что дебаты не состоятся ни 14, ни 19 апреля.

"Печаль в том, что список вопросов к кандидату Зеленскому после этого эфира равен зеро, то есть нулю. Либо вы просто не пробовали говорить с гопником. Большая печаль, что если бы мы печатали воображаемый чек претензий к кандидату Порошенко, он бы был многокилометровым и show must go on в бесконечность", - отметил он.

Бизнесмен и писатель Гарик Корогодский предложил пари: $20 тыс. за следующие условия "Зеленский, если он станет президентом, будет признан через год лучшим выбором из двух имеющихся сегодня вариантов".

Министр инфраструктуры Владимир Омелян пошутил: "Как стало известно из смешных источников, приближенных к Цирку, планируется коренная реформа образования, в частности, преподавание математики для младших классов. Да, 1 + 1 = 95".

Напомним, присутствовавший в эфире телеканала 1 + 1 в программе "Право на власть" Петр Порошенко поговорил по телефону с Владимиром Зеленским.