Посол США Йованович просила Гройсмана не вмешиваться в управление Нафтогазом, - СМИ
Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на письмо Йованович Гройсману.
"С тревогой узнали, что 16 января Кабинет министров заявил о прекращении полномочий правления" Нафтогаза "с 22 марта. Данное действие Кабинета министров противоречит принципам корпоративного управления, давно отстаиваются, и бросает вызов полномочиям Наблюдательного совета", - говорится в письме от 30 января , обнародованном изданием.
Согласно документу, Йованович также предостерегала от вмешательства в управление другими госпредприятиями, в частности аэропортом "Борисполь".
"Мы также обеспокоены тем, что правительство может рассмотреть возможность вмешательства в процедуры корпоративного управления в других государственных предприятиях, включая процесс отбора членов Наблюдательного совета аэропорта "Борисполь", - говорится в документе.
Автор письма отмечает, что вмешательство государства в работу наблюдательных советов госпредприятий грозит пакетам помощи Украине, условием получения которых является реформа корпоративного управления, и отмечает, что конфликт между правительством и руководством "Нафтогаза" будет способствовать агрессивным интересам России.
"Вмешательство государства в независимость и полномочия наблюдательных советов государственных предприятий может поставить под угрозу различные пакеты помощи Украине, для которых реформа корпоративного управления является фактором или условием. В случае с "Нафтогазом" мы также стремимся предотвратить публичный конфликт между правительством и руководством "Нафтогаза", который может подорвать доверие к репутации Украины как надежного партнера по транзиту газа для Европы. Такой конфликт отвечал бы интересам России в то время, когда международное сообщество решительно поддерживало Украину перед лицом российской агрессии", - говорится в письме.
Йованович также призвала Гройсмана не домогаться прекращения полномочий правления "Нафтогаза".
- Напомним, правительство урезало полномочия наблюдательного совета Нафтогаза и обязал НАК согласовывать крупные сделки своих "дочек", а новый контракт с руководителем компании Андреем Коболев предусматривает вдвое меньшую зарплату без бонусов и премий.
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