Посол США Йованович просила Гройсмана не вмешиваться в управление Нафтогазом, - СМИ

12 апреля, 2019, 11:55

Посол США в Украине Мари Йованович в января 2019 года призвала премьер-министра Владимира Гройсмана не вмешиваться в корпоративное управление в НАК "Нафтогаз"

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на письмо Йованович Гройсману.

"С тревогой узнали, что 16 января Кабинет министров заявил о прекращении полномочий правления" Нафтогаза "с 22 марта. Данное действие Кабинета министров противоречит принципам корпоративного управления, давно отстаиваются, и бросает вызов полномочиям Наблюдательного совета", - говорится в письме от 30 января , обнародованном изданием.

Согласно документу, Йованович также предостерегала от вмешательства в управление другими госпредприятиями, в частности аэропортом "Борисполь".

"Мы также обеспокоены тем, что правительство может рассмотреть возможность вмешательства в процедуры корпоративного управления в других государственных предприятиях, включая процесс отбора членов Наблюдательного совета аэропорта "Борисполь", - говорится в документе.

Автор письма отмечает, что вмешательство государства в работу наблюдательных советов госпредприятий грозит пакетам помощи Украине, условием получения которых является реформа корпоративного управления, и отмечает, что конфликт между правительством и руководством "Нафтогаза" будет способствовать агрессивным интересам России.

"Вмешательство государства в независимость и полномочия наблюдательных советов государственных предприятий может поставить под угрозу различные пакеты помощи Украине, для которых реформа корпоративного управления является фактором или условием. В случае с "Нафтогазом" мы также стремимся предотвратить публичный конфликт между правительством и руководством "Нафтогаза", который может подорвать доверие к репутации Украины как надежного партнера по транзиту газа для Европы. Такой конфликт отвечал бы интересам России в то время, когда международное сообщество решительно поддерживало Украину перед лицом российской агрессии", - говорится в письме.

Йованович также призвала Гройсмана не домогаться прекращения полномочий правления "Нафтогаза".