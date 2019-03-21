Правительство обнародовало контракт с Коболевым: вдвое меньше зарплата, без бонусов и премий

21 марта, 2019, 13:08

Кабинет министров Украины обнародовал текст своего распоряжения от 20 марта о продлении срока полномочий главы правления "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева до 22 марта 2020 года

Текст соответствующего распоряжения появился на правительственном портале.

В документе правительство прописало три основных требования к работе главы компании.

Первое условие предполагает, что глава НАК должен разделить компанию и газотранспортную систему до 1 января 2020 года.

Следующие требования: обеспечить добычу компанией и ее дочерними предприятиями не менее 18,2 млрд м куб. природного газа и гарантировать транзит природного газа через украинскую ГТС в страны - члены Европейского Союза после 1 января 2020 года "путем создания необходимых юридических и технических предпосылок".

"Невыполнение (ненадлежащее исполнение) основных ожидаемых показателей работы главы правления компании является основанием для принятия общим собранием решения о досрочном прекращении его полномочий", - говорится в распоряжении.

Кроме того, в постановлении указывается, что правительство принимает во внимание позицию наблюдательного совета компании, в частности, уровня вознаграждения главы правления компании с 23 марта 2019 года, "который составит 50% месячного должностного оклада, предусмотренного контрактом, без выплаты ежемесячных и квартальных премий, с возможной выплатой премии за год в конце срока действия контракта в размере, предусмотренном в финансовом плане компании".