Правительство обнародовало контракт с Коболевым: вдвое меньше зарплата, без бонусов и премий
Текст соответствующего распоряжения появился на правительственном портале.
В документе правительство прописало три основных требования к работе главы компании.
Первое условие предполагает, что глава НАК должен разделить компанию и газотранспортную систему до 1 января 2020 года.
Следующие требования: обеспечить добычу компанией и ее дочерними предприятиями не менее 18,2 млрд м куб. природного газа и гарантировать транзит природного газа через украинскую ГТС в страны - члены Европейского Союза после 1 января 2020 года "путем создания необходимых юридических и технических предпосылок".
"Невыполнение (ненадлежащее исполнение) основных ожидаемых показателей работы главы правления компании является основанием для принятия общим собранием решения о досрочном прекращении его полномочий", - говорится в распоряжении.
Кроме того, в постановлении указывается, что правительство принимает во внимание позицию наблюдательного совета компании, в частности, уровня вознаграждения главы правления компании с 23 марта 2019 года, "который составит 50% месячного должностного оклада, предусмотренного контрактом, без выплаты ежемесячных и квартальных премий, с возможной выплатой премии за год в конце срока действия контракта в размере, предусмотренном в финансовом плане компании".
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Напомним, 28 февраля по данным украинских СМИ, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн грн.
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Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев с февраля решил отдавать свои доходы на благотворительность .
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в марте контракт с руководством НАК "Нафтогаз Украины" завершается и продолжать его правительство не собирается.
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6 марта Кабинет министров Украины не продлил контракт с главой правления "Нафтогаза" Андреем Коболевым и объявил новый конкурс на эту должность.
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20 марта стало известно, что Кабмин продлит контракт с правлением НАК "Нафтогаз Украины". Гройсман назвал три требования.
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