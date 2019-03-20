Правительство существенно урезало полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза"

20 марта, 2019, 17:30

Кабинет министр Украины утвердил новый устав НАК "Нафтогаз Украины" - хочет самостоятельно назначать правления компании

Такую информацию обнародовали на "Правительственном портале".

Так, в новой версии устава "Нафтогаз" превращается из публичного акционерного общества (ПАО) в частное (ЧАО).

Также правительство урезало полномочия наблюдательного совета при назначении или увольнении правления. В предыдущей версии устава наблюдательный совет подавал кандидатуры на назначение и прекращение полномочий председателя и членов правления. В новом уставе эта опция стала исключительной компетенцией общего собрания, то есть - Кабмина.

Кроме того, Кабмин получил право избирать членов счетной комиссии, и требует страхования ответственности правления и наблюдательного совета.

Между тем, наблюдательный совет при утверждении условий вознаграждения правления должен утверждать положения и отчет о вознаграждении правления.