Правительство существенно урезало полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза"
Такую информацию обнародовали на "Правительственном портале".
Так, в новой версии устава "Нафтогаз" превращается из публичного акционерного общества (ПАО) в частное (ЧАО).
Также правительство урезало полномочия наблюдательного совета при назначении или увольнении правления. В предыдущей версии устава наблюдательный совет подавал кандидатуры на назначение и прекращение полномочий председателя и членов правления. В новом уставе эта опция стала исключительной компетенцией общего собрания, то есть - Кабмина.
Кроме того, Кабмин получил право избирать членов счетной комиссии, и требует страхования ответственности правления и наблюдательного совета.
Между тем, наблюдательный совет при утверждении условий вознаграждения правления должен утверждать положения и отчет о вознаграждении правления.
- Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в марте контракт с руководством НАК "Нафтогаз Украины" завершается и продолжать его правительство не собирается.
- 6 марта Кабинет министров Украины не продлил контракт с председателем правления "Нафтогаза" Андреем Коболев и объявил новый конкурс на эту должность.
- 20 марта стало известно, что Кабмин продлит контракт с правлением НАК "Нафтогаз Украины". Гройсман назвал три требования.
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