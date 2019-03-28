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Правительство обязало Нафтогаз согласовывать крупные сделки своих дочерних компаний


фото: REUTERS
Кабинет министров Украины обязал НАК "Нафтогаз Украины" согласовывать коммерческие сделки, которые заключают дочерние компании

Соответствующие требования содержатся в опубликованном постановлении правительства.

Объясняется, что такой порядок утверждения масштабных коммерческих сделок будет действовать до тех пор, как правительство утвердит финансовый план Нафтогаза на 2019, который до сих пор остается неутвержденным.

Отсутствие финансового плана пока мешает Нафтогазу начать процесс по установлению счетчиков газа, объяснено в постановлении.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" - газовый монополист на рынке Украины. Компания имеет большое количество дочерних компаний, среди которых Укртрансгаз (что обеспечивает транзит газа через Украину), Укргаздобыча (обеспечивает добычу 75% украинского газа) и др.

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