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Порошенко объяснил, почему пришел в эфир "Права на власть" без приглашения


фото: twitter
За кулисами эфира "Права на власть" президент Петр Порошенко объяснил, почему приехал без приглашения в студию

Об этом сообщает ТСН.

Он рассказал, что решил использовать все возможности, чтобы пригласить на дебаты своего конкурента Владимира Зеленского.

По информации журналистов, президент прибыл без кортежа, а лишь с несколькими охранниками и сотрудниками собственной пресс-службы.

Порошенко много шутил, пытаясь доказать, что это точно он, а не двойник, и с удовольствием делал селфи со всеми желающими.

"Мне было все равно, кто будет в студии. Я приехал не в студию, я приехал не на шоу. Я обещал Наталье (Мосейчук), что я буду 40 минут в студии, и это будет ожидание господина Зеленского. Я собираюсь делать все для того, чтобы пригласить господина Зеленского на дебаты. Не бегать от журналистов, не прятаться от людей, которые стремятся задать ему вопрос, пригласить публично его на "Республиканский" стадион, именно туда, куда он хотел. Он не имеет права выставлять какие-либо ультиматумы, потому что он наговорил очень много. Он сказал "Республиканский" - пожалуйста. он сказал какие анализы сдавать - сам убежал. Он сказал какие-то дополнительные обстоятельства ... Моя позиция - это последнее воскресенье перед выборами. Пожалуйста, приезжайте и проведите дебаты", - заявил Порошенко.

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