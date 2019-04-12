Гендиректор 1 + 1 Ткаченко анонсировал судебный иск против Порошенко

12 апреля, 2019, 08:18

Генеральный директор телеканала 1 + 1 Александр Ткаченко заявил, что "в понедельник" канал подаст иск против действующего президента Украины Петра Порошенко

Об этом Ткаченко сообщил в Facebook.

Руководителя телеканала возмутил неожиданный визит президента в студию телеканала на прямой эфир программы "Право на власть".

Ткаченко не написал, какого числа планирует судиться, но из его сообщения вытекает, что это будет понедельник 22 апреля.

"Не иначе, как на иск в суд от нас, вы не заработали. Ждите - в понедельник. В том числе и за прошедшие обвинения в адрес 1 + 1. В стране, которая встряхнет с себя вашу ложь, это уже будет возможно. Пошел обратный отсчет - еще 9 дней осталось", - пообещал Порошенко Ткаченко.

Ранее, 11 апреля, Порошенко в прямом эфире 1 + 1 поговорил по телефону о проведении дебатов с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, который в это время находился во Франции.