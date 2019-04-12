Почему доллар "прыгает" после первого тура выборов. Помощь экспертов
Об этом говорится в статье РБК-Украина.
Начальник отдела продаж казначейских продуктов "ОТП Банка" Юрий Крохмаль считает, что перед первым туром выборов наблюдался повышенный спрос на валюту, из-за чего курс доллара превысил отметку 27 грн/доллар.
Это, в свою очередь, снова вернуло спрос на гривневые бумаги Министерства финансов со стороны нерезидентов-инвесторов. Из-за этого предложения валюты стало больше.
За прошедшую неделю Нацбанк выкупил с рынка 118,4 млн долларов, что также помогло уменьшить курсовые колебания, подтвердил руководитель подразделения по корпоративному анализа группы ICU Александр Мартыненко.
Пока, по мнению Мартыненко, президентские выборы не оказывают негативного влияния на валютный курс.
Это соответствует базовому сценарию аналитиков ICU, уточнил он. "Более того, похоже, что иностранные инвесторы пока спокойны, поскольку они снова активизировались на рынке гривневых ОВГЗ. За прошедшие три недели они увеличили свой портфель гривневых ОВГЗ на 8 млрд грн, включая 2,5 млрд грн через неделю после первого тура выборов", - говорит Мартыненко.
Впрочем, инвесторы, которые заводят в страну доллары для покупки гривневых облигаций, не сильно влияют на ситуацию на валютном рынке, считает руководитель аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.
"Если мы посмотрим на поведение гривни к доллару в прошлом и позапрошлом году, сейчас тенденция похожая. Скорее всего, здесь сказываются чисто рыночные факторы - экспорт и импорт. Сейчас ситуация на внешних рынках для нас благоприятная", - пояснил Паращий.
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Напомним, в течение марта 2019 украинцы купили валюты на $77,3 млн больше, чем продали, тогда как год назад - наоборот: продали на $104,9 млн больше, чем купили.
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В Нацбанке отмечают, что сейчас курс гривни ведет себя довольно необычно, частности, нет девальвации гривни, которая начиналась в декабре и продолжалась большую часть января. Глава Совета НБУ перечислил несколько причин, по которым не стоит беспокоиться из-за курса гривни .
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Аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что к концу 2019 курс гривни снизится к доллару на 4 грн - в среднем до 31 гривни за доллар.
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