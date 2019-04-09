В марте украинцы приобрели валюты больше, чем продали - НБУ
О пишет ЭП со ссылкой на данные Национального банка .
Таким образом сальдо безналичных операций по итогам марта 2019 снова был отрицательным. За прошедший месяц клиенты банков продали валюту на $ 4,49 млрд и купили на $ 4,8 млрд.
В целом за первый квартал населения и клиенты банков продали валюты соответственно на $ 161, 6 млн и $ 697, 3 млн больше, чем купили.
В марте 2019 банки продали наличной валюты (в эквиваленте) на 29,3% больше, чем в предыдущем месяце - $ 1136,5 млн. Купили у населения и на 12,4% больше валюты - $ 1059,2 млн.
Американских долларов в прошлом месяце украинцы купили $ 866, 9 млн (в феврале - $ 671, 5 млн). Продали - $ 799, 8 млн ($ 716, 7млн).
По сравнению с мартом 2018 продажи валюты банками населению выросли на 58,8%, в том числе долларов США - на 56%, тогда как покупка - на 29,1%, в том числе долларов США - на 26%.
Напомним, март стал первым месяцем этого года, когда украинцы больше покупали наличной валюты, чем продавали. В прошлом году таких месяцы были три август и ноябрь-декабрь.
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Напомним, в начале января 2019 Национальный банк обнародовал дорожную карту валютной либерализации , разработанную совместно с экспертами Международного валютного фонда. Среди главных приоритетов НБУ - снятие ряда ограничений, которые создают больше дополнительных трудностей для ведения внешнеэкономической деятельности и сдерживают новые иностранные инвестиции в Украину.
- 7 февраля 2019 в Украине вступил в силу в действие закон "О валюте и валютных операциях" , что должно снять ряд существенных ограничений на валютном рынке
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