В марте украинцы приобрели валюты больше, чем продали - НБУ

9 апреля, 2019, 11:22

В течение марта 2019 года украинцы купили валюты на $ 77,3 млн больше, чем продали, тогда как год назад - наоборот: продали на $ 104, 9 млн больше, чем купили

О пишет ЭП со ссылкой на данные Национального банка .

Таким образом сальдо безналичных операций по итогам марта 2019 снова был отрицательным. За прошедший месяц клиенты банков продали валюту на $ 4,49 млрд и купили на $ 4,8 млрд.

В целом за первый квартал населения и клиенты банков продали валюты соответственно на $ 161, 6 млн и $ 697, 3 млн больше, чем купили.

В марте 2019 банки продали наличной валюты (в эквиваленте) на 29,3% больше, чем в предыдущем месяце - $ 1136,5 млн. Купили у населения и на 12,4% больше валюты - $ 1059,2 млн.

Американских долларов в прошлом месяце украинцы купили $ 866, 9 млн (в феврале - $ 671, 5 млн). Продали - $ 799, 8 млн ($ 716, 7млн).

По сравнению с мартом 2018 продажи валюты банками населению выросли на 58,8%, в том числе долларов США - на 56%, тогда как покупка - на 29,1%, в том числе долларов США - на 26%.

Напомним, март стал первым месяцем этого года, когда украинцы больше покупали наличной валюты, чем продавали. В прошлом году таких месяцы были три август и ноябрь-декабрь.

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