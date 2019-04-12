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Нардепы продолжат рассмотрение "языкового закона" после выборов


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада Украины вернется к рассмотрению "языкового закона" после второго тура выборов президента Украины

Первый вице-спикер Ирина Геращенко сказала, что очередное пленарное заседание будет 23 апреля, передает Еспресо.TV

12 апреля в ходе пленарного заседания парламента нардепы не рассматривали поправки в закон. Так, нардепы вернутся к рассмотрению "языкового закона" уже после выборов президента Украины

"Хочу напомнить вам, что на следующей неделе народные депутаты Украины работают с избирателями в неделю с 15 по 19 апреля народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях. Очередное пленарное заседание Верховной Рады Украины состоится во вторник, 23 апреля", - сказала Геращенко.

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  • Напомним, 12 октября Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • 12 марта Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №5670-д "О функционировании украинского языка как государственного".
  • Всего внесли более 2000 поправок к этому законопроекту.
  • 11 апреля нардепы рассмотрели в Верховной Раде почти 90% поправок ко второму чтению "языкового закона".
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