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Эстонец получил 3,5 года за шпионаж в пользу РФ

Уездный суд эстонского Тарту приговорил к трем с половиной годам тюрьмы гражданина Эстонии Дмитрия Козлова за передачу РФ секретной информации
Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR со ссылкой на ежегодник Полиции безопасности (КаПо), опубликованный 12 апреля.

"Тартуский уездный суд приговорил к трем с половиной годам тюрьмы агента Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) Дмитрия Козлова", - говорится в сообщении.

Подозрения Козлову было выдвинуто в ноябре прошлого года. Оглашение приговора Тартуским уездным судом состоялось 20 марта.

Согласно обвинению, ФСБ завербовала Козлова для тайного сотрудничества, чтобы в том числе получать информацию о зданиях, сотрудников, транспортных средствах, технике и режиме пограничной охраны, расположенных в зоне ответственности Лиунаской префектуры и связанных с охраной границы.

Ранее сообщалось, что сегодня также эстонские правоохранители задержали бывшего сотрудника Полиции безопасности, которая занимается защитой конституционного строя и госсекретов, а также контрразведкой, борьбой с терроризмом и коррупцией.

Напомним, экс-сотруднику МВД Латвии грозит до 20 лет за шпионаж в РФ.

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