Эстонец получил 3,5 года за шпионаж в пользу РФ

"Тартуский уездный суд приговорил к трем с половиной годам тюрьмы агента Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) Дмитрия Козлова", - говорится в сообщении.

Подозрения Козлову было выдвинуто в ноябре прошлого года. Оглашение приговора Тартуским уездным судом состоялось 20 марта.

Согласно обвинению, ФСБ завербовала Козлова для тайного сотрудничества, чтобы в том числе получать информацию о зданиях, сотрудников, транспортных средствах, технике и режиме пограничной охраны, расположенных в зоне ответственности Лиунаской префектуры и связанных с охраной границы.

Ранее сообщалось, что сегодня также эстонские правоохранители задержали бывшего сотрудника Полиции безопасности, которая занимается защитой конституционного строя и госсекретов, а также контрразведкой, борьбой с терроризмом и коррупцией.

Напомним, экс-сотруднику МВД Латвии грозит до 20 лет за шпионаж в РФ.

В Литве российского шпиона посадили на 7 лет.