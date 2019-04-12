Эстонец получил 3,5 года за шпионаж в пользу РФ
"Тартуский уездный суд приговорил к трем с половиной годам тюрьмы агента Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) Дмитрия Козлова", - говорится в сообщении.
Подозрения Козлову было выдвинуто в ноябре прошлого года. Оглашение приговора Тартуским уездным судом состоялось 20 марта.
Согласно обвинению, ФСБ завербовала Козлова для тайного сотрудничества, чтобы в том числе получать информацию о зданиях, сотрудников, транспортных средствах, технике и режиме пограничной охраны, расположенных в зоне ответственности Лиунаской префектуры и связанных с охраной границы.
Ранее сообщалось, что сегодня также эстонские правоохранители задержали бывшего сотрудника Полиции безопасности, которая занимается защитой конституционного строя и госсекретов, а также контрразведкой, борьбой с терроризмом и коррупцией.
Напомним, экс-сотруднику МВД Латвии грозит до 20 лет за шпионаж в РФ.
В Литве российского шпиона посадили на 7 лет.
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