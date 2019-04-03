В Литве российского шпиона посадили на 7 лет

3 апреля, 2019, 17:03

Окружной суд литовского города Клайпеды осудил на семь лет лишения свободы гражданина Литвы Романа Шешеля за шпионаж в пользу РФ

Об этом сообщает Delfi.

"Собранные по делу данные подтвердили, что он не только получил задание, но и выполнил конкретные шпионские действия", - сказала представитель суда Гинтаро Даугелайте.

Роман Шешель свою вину не признает и с обвинениями не согласен. Он может обжаловать приговор в апелляционном суде

Генпрокуратура предлагала наказать его восемью годами лишения свободы.

За шпионаж законы Литвы предусматривают наказание в виде лишения свободы от трех до пятнадцати лет.

Как сообщала Генпрокуратура Литвы, человек, родившийся в 1974 году в России и проживавший в Брянске, был завербован российской разведкой и выполнял задачи, связанные со сбором информации и передачей ее разведывательным организациям этого государства.

По мнению прокуратуры, собранные данные позволяют полагать, что обвиняемый с 2015 года до его задержания в декабре 2017-го собирал и передавал информацию о военно-морских силах Литвы, кораблях НАТО и перевезенной ними военной технике, объектах, находящихся в Клайпеде и в Клайпедском морском порту, включая и стратегические для нацбезопасности государства.