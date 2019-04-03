В Литве российского шпиона посадили на 7 лет
Об этом сообщает Delfi.
"Собранные по делу данные подтвердили, что он не только получил задание, но и выполнил конкретные шпионские действия", - сказала представитель суда Гинтаро Даугелайте.
Роман Шешель свою вину не признает и с обвинениями не согласен. Он может обжаловать приговор в апелляционном суде
Генпрокуратура предлагала наказать его восемью годами лишения свободы.
За шпионаж законы Литвы предусматривают наказание в виде лишения свободы от трех до пятнадцати лет.
Как сообщала Генпрокуратура Литвы, человек, родившийся в 1974 году в России и проживавший в Брянске, был завербован российской разведкой и выполнял задачи, связанные со сбором информации и передачей ее разведывательным организациям этого государства.
По мнению прокуратуры, собранные данные позволяют полагать, что обвиняемый с 2015 года до его задержания в декабре 2017-го собирал и передавал информацию о военно-морских силах Литвы, кораблях НАТО и перевезенной ними военной технике, объектах, находящихся в Клайпеде и в Клайпедском морском порту, включая и стратегические для нацбезопасности государства.
- В конце февраля сообщалось, что участковый суд в Вильнюсе продлил до конца апреля 2019 года арест подозреваемого в шпионаже в пользу Российской Федерации Альгирдаса Палецкиса.
- А в феврале 2017 года в Литве двух российских шпионов осудили на 5 и 10 лет.
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