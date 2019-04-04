Экс-сотруднику МВД Латвии грозит до 20 лет за шпионаж в пользу РФ
Об этом сообщает err.ee .
Дело бывшего сотрудника Центра информации МВД уже передали в прокуратуру. Его обвиняют по четырем статьям: шпионаж, незаконный оборот оружия, порнографии и оборудования для оперативных действий. Сообщается, что речь идет о начальнике отдела учета огнестрельного оружия Олеге Бураке.
Спецслужбы утверждают, что подозреваемый длительное время шпионил по заданию российских спецслужб и получал за это вознаграждение. Он собирал различного рода информацию, в том числе ту, которая содержит государственную тайну. Затем он передавал ее сотрудникам российских спецслужб и таким образом нанес существенный вред интересам национальной безопасности Латвии.
В ходе расследования служба госбезопасности Латвии изъяла несколько носителей данных, содержащих более 13 тысяч файлов, самодельное оружие и взрывные устройства, на приобретение которых у подозреваемого не было разрешения.
Бураку грозит до 20 лет тюрьмы.
Во времена СССР Бурак служил в Афганистане. В 2006 году его штрафовали за несоответствующий служебным нормам МВД уровень знания латышского языка.
Накануне в Литве российского шпиона посадили на 7 лет.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-