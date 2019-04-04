Экс-сотруднику МВД Латвии грозит до 20 лет за шпионаж в пользу РФ

4 апреля, 2019, 17:58

Бывшего сотрудника МВД Латвии обвиняют в том, что в течение длительного времени он предоставлял информацию российским спецслужбам, нанеся заметный ущерб государственной безопасности страны

Об этом сообщает err.ee .

Дело бывшего сотрудника Центра информации МВД уже передали в прокуратуру. Его обвиняют по четырем статьям: шпионаж, незаконный оборот оружия, порнографии и оборудования для оперативных действий. Сообщается, что речь идет о начальнике отдела учета огнестрельного оружия Олеге Бураке.

Спецслужбы утверждают, что подозреваемый длительное время шпионил по заданию российских спецслужб и получал за это вознаграждение. Он собирал различного рода информацию, в том числе ту, которая содержит государственную тайну. Затем он передавал ее сотрудникам российских спецслужб и таким образом нанес существенный вред интересам национальной безопасности Латвии.

В ходе расследования служба госбезопасности Латвии изъяла несколько носителей данных, содержащих более 13 тысяч файлов, самодельное оружие и взрывные устройства, на приобретение которых у подозреваемого не было разрешения.

Бураку грозит до 20 лет тюрьмы.

Во времена СССР Бурак служил в Афганистане. В 2006 году его штрафовали за несоответствующий служебным нормам МВД уровень знания латышского языка.

Накануне в Литве российского шпиона посадили на 7 лет.