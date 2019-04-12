В Эстонии задержали лучшего сотрудника спецслужбы по подозрению в шпионаже на РФ

12 апреля, 2019, 13:34

В Эстонии правоохранители задержали бывшего сотрудника Полиции безопасности, которая занимается защитой конституционного строя и госсекретов, а также контрразведкой, борьбой с терроризмом и коррупцией

Об этом заявил гендиректор спецслужбы Арнольд Синисалу, передает Интерфакс .

По его словам, речь идет о Владимире Куликове, который после ухода в 2012 году на пенсию работал тренером по дзюдо.

"Во время следствия могут быть выявлены признаки государственной измены", - рассказал Синисалу.

По имеющимся данным, Куликов был завербован российскими спецслужбами во время поездок в РФ, уже после того, как ушел в отставку.

При этом отмечается, что в 1995 году он был признан в Полиции безопасности лучшим работником года.