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В Эстонии задержали лучшего сотрудника спецслужбы по подозрению в шпионаже на РФ


фото: postimees.ee
В Эстонии правоохранители задержали бывшего сотрудника Полиции безопасности, которая занимается защитой конституционного строя и госсекретов, а также контрразведкой, борьбой с терроризмом и коррупцией

Об этом заявил гендиректор спецслужбы Арнольд Синисалу, передает Интерфакс .

По его словам, речь идет о Владимире Куликове, который после ухода в 2012 году на пенсию работал тренером по дзюдо.

"Во время следствия могут быть выявлены признаки государственной измены", - рассказал Синисалу.

По имеющимся данным, Куликов был завербован российскими спецслужбами во время поездок в РФ, уже после того, как ушел в отставку.

При этом отмечается, что в 1995 году он был признан в Полиции безопасности лучшим работником года.

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