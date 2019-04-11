В Париже активисты провели художественную акцию в поддержку Сенцова

11 апреля, 2019, 17:22

В центре Парижа состоялась художественная акция в поддержку режиссера Олега Сенцова и всех украинских заключенных Кремля

Об этом сообщает "Укринформ".

Студенты Украинской академии лидерства при поддержке глобальной акции #SaveOlegSentsov и украинской диаспоры выступили организаторами перфоманса.

"Все участники акции в двухминутном "Фризе" (статическом положении, - ред.) продемонстрировали - художник не может быть террористом. Без художника процесс останавливается. Тем самым мы призываем власти Франции помочь вернуть Олега Сенцова и остальных политзаключенных на свои места", - рассказал главный организатор акции Никита Мекензин.

На площади Республики в центре Парижа студенты устроили полноценную съемочную площадку: подготовили камеры, звук, освещение, выставили продакшен-команду и актеров для съемки фильма. Чтобы начать запись, ассистент режиссера вышла к камере, подняла "хлопушку" - и все замерло. Ведь процесс съемок "заморожен" из-за отсутствия главной фигуры на площадке - режиссера.

Студенты Украинской академии лидерства напомнили французам, что 10 мая исполняется 5 лет, как украинский режиссер Сенцов незаконно удерживается в российской тюрьме.

"Я пришел сюда, потому что хорошо осведомлен о проблемах между Россией и Украиной. Очень важно найти решение для этих двух стран. И это символично, что молодые люди могут найти такое решение и бороться за политического заключенного. Время остановиться и освободить политических заключенных, таких как Олег Сенцов. это важно и для меня, ведь как представитель Европы я понимаю, что у нас общие корни и мы должны это остановить ", - сказал депутат Национальной Ассамблеи Франции Николя Тюркуа.

Руководитель коммуникаций Украинской академии лидерства Ярема Дух сказал, что важно помнить, что несмотря на то, что сейчас есть относительное затишье на линии соприкосновения, более 97 украинских граждан заключены российской оккупационной властью на территории России и в Крыму, более сотни людей заключены на временно оккупированных территориях Восточной Украины.

"Нам важно, чтобы об этом помнили не только украинцы, которые сейчас, возможно, немного отвлеклись на политические баталии, но так же и европейцы, у которых в мае свои выборы. В Европе, к сожалению, в ежедневной рутине забывают, что в трех часах полета от Парижа есть война - большая полномасштабная война между двумя странами, первая в Европе со времен Второй мировой войны", - сказал представитель Украинской академии лидерства.

Соответствующие акции пройдут 11 и 12 апреля во Берлине, Гааге, Братиславе, Брюсселе и Праге.