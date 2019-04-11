В НАБУ заявили, что САП саботирует расследование хищений в "оборонке"

11 апреля, 2019, 16:42

В НАБУ заявили, что прокуроры САП затягивают сроки согласования ходатайства о выемке вещей

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины в Facebook.

В частности, прокуроры САП затягивают сроки согласования ходатайства о выемке вещей и документов, имеющих значение для расследования.

В НАБУ сообщили, что после открытия дел по фактам, изложенным в расследовании журналистов, НАБУ сразу инициировало истребование у ГПУ уголовного производства, которое, вероятно, содержит переписку, обнародованную СМИ.

"Однако без согласования со стороны САП это сделать невозможно. Зато САП почти месяц игнорирует эту инициативу НАБУ, не прибегая ни к каким объяснениям", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что в результате обращения в суд по соответствующим разрешениям на проведение процессуальных действий откладываются.

"Процессуальными руководителями в уголовном производстве, открытом по публикациям BIHUS.info, не представлено ни одного указания, кроме одного и то - в устной форме: не упоминать в ходатайствах детективов, которые будут направлены в суд, фамилии Гладковского А.В. и других лиц, которые опубликованы в журналистском расследовании", - пояснили в НАБУ.