В НАБУ заявили, что САП саботирует расследование хищений в "оборонке"
Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины в Facebook.
В частности, прокуроры САП затягивают сроки согласования ходатайства о выемке вещей и документов, имеющих значение для расследования.
В НАБУ сообщили, что после открытия дел по фактам, изложенным в расследовании журналистов, НАБУ сразу инициировало истребование у ГПУ уголовного производства, которое, вероятно, содержит переписку, обнародованную СМИ.
"Однако без согласования со стороны САП это сделать невозможно. Зато САП почти месяц игнорирует эту инициативу НАБУ, не прибегая ни к каким объяснениям", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отметила, что в результате обращения в суд по соответствующим разрешениям на проведение процессуальных действий откладываются.
"Процессуальными руководителями в уголовном производстве, открытом по публикациям BIHUS.info, не представлено ни одного указания, кроме одного и то - в устной форме: не упоминать в ходатайствах детективов, которые будут направлены в суд, фамилии Гладковского А.В. и других лиц, которые опубликованы в журналистском расследовании", - пояснили в НАБУ.
- Напомним, 25 февраля 2019 проект "Наши деньги" обнародовал расследование хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой . В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза .
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ о увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- 4 марта 2019 САП сообщила 5 действующим и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорта" о подозрение в хищении 55 млн грн предприятия.
- 4 марта журналисты Bihud.INFO обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрома" приборов стоимостью $85 тыс. по цене в $580 тыс.
- 11 марта журналисты обнародовали часть расследования, в котором говорится, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищении в "Укроборонпроме", а также причастности НАБУ.
- НАБУ отрицает обвинения о взятках и заявило о "ложных выводах" журналистов.
- 10 апреля САП просила Раду повлиять на затягивание дел НАБУ по "Укроборонпрому". САП заявила об установлении фактов нарушения закона детективами НАБУ.
- 3 апреля В САП заявили, что работники НАБУ неоднократно нарушали законодательство во время расследования уголовных производств по поводу хищений в оборонной сфере.
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