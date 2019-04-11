США обвинили Ассанжа в сговоре с целью взлома компьютеров Пентагона

11 апреля, 2019, 16:59

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обвиняется в преступном сговоре с целью незаконного проникновения в компьютерные системы Министерства обороны США

Об этом заявили в Министерстве юстиции США.

В обвинительном акте говорится, что в марте 2010 года Ассанж вступил в сговор с Челси Мэннингом, бывшим аналитиком разведданных в армии США, чтобы помочь взломать пароль, который хранится на компьютерах Пентагона, подключенных к защищенной сети SIPRNet, которую правительство США использует для передачи секретной информации.

В заявлении Минюста говорится, что Мэннинг, у которой был доступ к компьютерам, использовала их для загрузки конфиденциальных записей для передачи в WikiLeaks. Взлом пароля позволил бы Мэннинг войти в систему под чужим именем. Такие мошеннические действия осложнили бы работу по установлению личности информатора WikiLeaks.

Если Ассанжа признают виновным, то ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.