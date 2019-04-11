САП посоветовала НАБУ не служить богине лжи

11 апреля, 2019, 21:50

САП утверждает, что не приказывала НАБУ вычеркнуть из дела о хищении в оборонке экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского

Соответствующее заявление САП обнародовала на Facebook.

"При обнаружении каких-либо недостатков в работе руководство НАБ Украины, их штатные поддерживатели везде ищут знаменитую "невестку", как правило, такая роль отводится прокурорам САП, судьям всех уровней, работникам СБУ, милиции, депутатам, просто гражданам Украины и другим, кто не поддерживает генеральную линию НАБ Украины", - ответили в ведомстве.

Прокуроры говорят, что в ходе расследования согласовали 50 ходатайств детективов об обысках, в том числе, у Олега и Игоря Гладковских, должностных лиц "Укроборонпрома", контролеров предприятий-поставщиков.

Также САП настаивает, что согласовала 21 ходатайства о доступе к вещам и документам, 3 ходатайства об аресте имущества, утвердила постановление об истребовании документов у другого правоохранительного органа.

"При согласовании эти ходатайства прокурор фактически понимал, что на 9-й день после выхода в эфир сюжета Дениса Бигуса маловероятно найти какие-либо данные, имеющие значение для уголовного производства, однако дал согласие на их проведение для полного, всестороннего и объективного исследования материалов дела", - добавили в прокуратуре.