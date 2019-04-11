САП посоветовала НАБУ не служить богине лжи
Соответствующее заявление САП обнародовала на Facebook.
"При обнаружении каких-либо недостатков в работе руководство НАБ Украины, их штатные поддерживатели везде ищут знаменитую "невестку", как правило, такая роль отводится прокурорам САП, судьям всех уровней, работникам СБУ, милиции, депутатам, просто гражданам Украины и другим, кто не поддерживает генеральную линию НАБ Украины", - ответили в ведомстве.
Прокуроры говорят, что в ходе расследования согласовали 50 ходатайств детективов об обысках, в том числе, у Олега и Игоря Гладковских, должностных лиц "Укроборонпрома", контролеров предприятий-поставщиков.
Также САП настаивает, что согласовала 21 ходатайства о доступе к вещам и документам, 3 ходатайства об аресте имущества, утвердила постановление об истребовании документов у другого правоохранительного органа.
"При согласовании эти ходатайства прокурор фактически понимал, что на 9-й день после выхода в эфир сюжета Дениса Бигуса маловероятно найти какие-либо данные, имеющие значение для уголовного производства, однако дал согласие на их проведение для полного, всестороннего и объективного исследования материалов дела", - добавили в прокуратуре.
- Напомним, 25 февраля 2019 г. проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой. В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза .
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ о увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- 4 марта 2019 САП сообщила 5 действующим и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорта" о подозрении в хищении 55 млн грн предприятия.
- 4 марта журналисты Bihud.INFO обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрома" приборов стоимостью $85 тыс. по цене в $580 тыс.
- 11 марта журналисты обнародовали часть расследования , в котором говорится, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищении в "Укроборонпроме", а также причастности НАБУ.
- НАБУ отрицает обвинения о взятках и заявило о "ложных выводах" журналистов.
- 10 апреля САП просила Раду повлиять на затягивание дел НАБУ по "Укроборонпрому". САП заявила об установлении фактов нарушения закона детективами НАБУ.
- 3 апреля в САП заявили, что работники НАБУ неоднократно нарушали законодательство при расследовании уголовных производств по хищениях в оборонной сфере.
- В НАБУ заявили, что прокуроры САП затягивают сроки согласования ходатайства о выемке вещей.
Читайте также
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
Читайте также
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-