Нардепы рассмотрели почти 90% поправок в "языковому закону"
11 апреля, 2019, 18:15
11 апреля нардепы рассмотрели в Верховной Раде почти 90% поправок ко второму чтению "языкового закона"
Об этом сообщает РБК-Украина .
В частности, к законопроекту "О функционировании украинского языка как государственного" нардепы рассмотрели 1833 поправки из 2082, поданных ко второму чтению.
Отмечается, что поправки рассматривались практически в пустом сессионном зале.
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- Напомним, 12 октября Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
- 12 марта Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №5670-д "О функционировании украинского языка как государственного".
- Всего внесли более 2 тысяч поправок к этому законопроекту.
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