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Нардепы рассмотрели почти 90% поправок в "языковому закону"

11 апреля нардепы рассмотрели в Верховной Раде почти 90% поправок ко второму чтению "языкового закона"

Об этом сообщает РБК-Украина .

В частности, к законопроекту "О функционировании украинского языка как государственного" нардепы рассмотрели 1833 поправки из 2082, поданных ко второму чтению.

Отмечается, что поправки рассматривались практически в пустом сессионном зале.

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  • Напомним, 12 октября Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • 12 марта Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №5670-д "О функционировании украинского языка как государственного".
  • Всего внесли более 2 тысяч поправок к этому законопроекту.

 

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