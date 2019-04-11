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ФФУ строго наказала лидера "Динамо", он пропустит игру с "Шахтером"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш пропустит 4 матча из-за дисквалификации от КДК ФФУ

Об этом сообщает Football Hub.

Наказание футболист получил за удар головой форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса в четвертьфинальном матче Кубка Украины.

Ни игрок, ни клуб не подавали никаких документов, которые могли бы уменьшить срок дисквалификации.

Гармаш пропустит матчи чемпионата Украины против "Мариуполя", "Шахтера", "Львов" и "Александрии".

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