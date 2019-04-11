ФФУ строго наказала лидера "Динамо", он пропустит игру с "Шахтером"
11 апреля, 2019, 13:51
Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш пропустит 4 матча из-за дисквалификации от КДК ФФУ
Об этом сообщает Football Hub.
Наказание футболист получил за удар головой форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса в четвертьфинальном матче Кубка Украины.
Ни игрок, ни клуб не подавали никаких документов, которые могли бы уменьшить срок дисквалификации.
Гармаш пропустит матчи чемпионата Украины против "Мариуполя", "Шахтера", "Львов" и "Александрии".
- Напомним, 10 апреля стало известно, что полузащитник Денис Гармаш стал очередным футболистом "Динамо", кто пропустит матч чемпионата Украины с "Мариуполем".
- Полузащитник футбольного клуба "Динамо" Денис Гармаш поделился мыслями, за счет чего удалось с добыть суперволевую победу над "Зарей" в Запорожье.
- Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш требует от паркинга 1,3 млн грн за расстрелянный автомобиль.
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