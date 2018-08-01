Футболист "Динамо" требует 1,3 млн грн за расстрелянное авто
Об этом сообщает ТСН.
В Киеве начался гражданский судебный процесс на 1,3 млн грн, которые хочет взыскать футболист "Динамо" Денис Гармаш с коммунального предприятия "Жилье-сервис", которое обслуживает подземную стоянку на Днепровской набережной. В ночь на 5 декабря 2017-го неизвестный расстрелял автомобиль футболиста.
Истец считает, что виноват интернет, потому что не обеспечил охраны. Он утверждает, что в паркинге – два входа и два въезда, но в день нападения их охранял только один дежурный. Истцы считают, этого мало, чтобы выполнить условия договора, который гарантирует отсутствие посторонних лиц на территории.
В свою очередь, ответчик хочет выяснить, не получил Денис Гармаш страховку. В таком случае претензии имеет право предъявлять только страховая компания. Адвокат футболиста заявил, что машина стоимостью 4 млн грн не была застрахована. Судебное заседание по этому делу перенесено на 30 октября.
- После обстрела авто Денис Гармаш опроверг слухи, что инцидент произошел из-за долгов футболиста на тотализаторе.
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