Футболист "Динамо" требует 1,3 млн грн за расстрелянное авто

1 августа, 2018, 13:19

Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш требует от паркинга 1,3 млн грн за расстрелянный автомобиль

Об этом сообщает ТСН.

В Киеве начался гражданский судебный процесс на 1,3 млн грн, которые хочет взыскать футболист "Динамо" Денис Гармаш с коммунального предприятия "Жилье-сервис", которое обслуживает подземную стоянку на Днепровской набережной. В ночь на 5 декабря 2017-го неизвестный расстрелял автомобиль футболиста.

Истец считает, что виноват интернет, потому что не обеспечил охраны. Он утверждает, что в паркинге – два входа и два въезда, но в день нападения их охранял только один дежурный. Истцы считают, этого мало, чтобы выполнить условия договора, который гарантирует отсутствие посторонних лиц на территории.

В свою очередь, ответчик хочет выяснить, не получил Денис Гармаш страховку. В таком случае претензии имеет право предъявлять только страховая компания. Адвокат футболиста заявил, что машина стоимостью 4 млн грн не была застрахована. Судебное заседание по этому делу перенесено на 30 октября.