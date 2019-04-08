"Реал" собирается приобрести скандального голкипера "Челси"
Об этом сообщает Teamtalk.
По информации издания, "Реал" готов предложить 50 млн фунтов за вратаря. "Челси" может согласиться на сделку, если достигнет принципиальной договоренности с Джеком Батлендом из "Сток Сити" или Ником Поупом из "Бернли".
В этом сезоне Аррисабалага провел 44 матча за "Челси", пропустил 40 мячей и 20 раз сохранил свои ворота на "замке". Контракт 24-летнего вратаря с лондонцами действует до 30 июня 2025 года.
Аррисабалага оскандалился в финале Кубка английской лиги с "Манчестер Сити", когда отказался выполнять установку тренера "Челси" Маурицио Сарре и отказался покидать поле. Испанец махал руками и показывал, что не пойдет. Сарре и его помощник Джанфранко Дзола кричали, чтобы вратарь уходил с поля, но Кэпа не послушал.
- Напомним, 8 августа 2018 года "Челси" приобрел Кэпу Аррисабалагу и сделал испанца самым дорогим голкипером мира.
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