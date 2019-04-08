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"Реал" собирается приобрести скандального голкипера "Челси"


фото: Reuters
Мадридский "Реал" планирует начать переговоры по трансферу голкипера "Челси" Кепы Аррисабалагы

Об этом сообщает Teamtalk.

По информации издания, "Реал" готов предложить 50 млн фунтов за вратаря. "Челси" может согласиться на сделку, если достигнет принципиальной договоренности с Джеком Батлендом из "Сток Сити" или Ником Поупом из "Бернли".

В этом сезоне Аррисабалага провел 44 матча за "Челси", пропустил 40 мячей и 20 раз сохранил свои ворота на "замке". Контракт 24-летнего вратаря с лондонцами действует до 30 июня 2025 года.

Аррисабалага оскандалился в финале Кубка английской лиги с "Манчестер Сити", когда отказался выполнять установку тренера "Челси" Маурицио Сарре и отказался покидать поле. Испанец махал руками и показывал, что не пойдет. Сарре и его помощник Джанфранко Дзола кричали, чтобы вратарь уходил с поля, но Кэпа не послушал.

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