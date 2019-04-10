Жизни на Земле понадобятся десятки миллионов лет, чтобы оправиться от деятельности человека

10 апреля, 2019, 10:54

Группа ученых из университетов Техаса и Бристоля выяснили гипотезу о том, что причиной замедления процесса восстановления жизни на Земле после массового вымирания видов является эволюция

Если гипотеза исследователей верна, то после нынешнего массового вымирания, причиной которого стала деятельность человека, жизнь на Земле будет восстанавливаться в течение нескольких десятков миллионов лет, говорится в журнале Nature Ecology and Evolution .

В 2011 году палеонтолог Энтони Барноски и его коллеги из Калифорнийского университета в Беркли опубликовали статью, в которой рассказали о продолжающемся последние 500 лет Шестом массовом вымирании - процессе, в результате которого три четверти видов исчезают за геологический период. Ученые сравнили среднюю скорость исчезновения видов с XVI по XXI века и сравнили со средней скоростью этого процесса в другие периоды истории.

Причиной вымирания стала деятельность человека - люди уничтожают привычную среду обитания животных и растений, что приводит к сокращению биоразнообразия. Вероятно, на растения этот процесс имеет большее влияние. В отличие от животных, они не могут переместиться, когда их среду обитания оказывается разрушенным.

Теперь исследователи изучили окаменелости фораминифер, или форм - типа планктона, который жил в древних морях Земли. Несмотря на то, что почти весь вид был уничтожен в результате падения астероида, что, возможно, стало причиной вымирания динозавров, некоторые его представители смогли выжить.

Виды выживших отреагировали на сложившуюся ситуацию, заполнив освобождены экологические ниши. Однако этот процесс занял около 10 млн лет - столько времени понадобилось, чтобы разнообразие видов восстановилась до уровней, сопоставимых с уровнями до исчезновения.