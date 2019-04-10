Жизни на Земле понадобятся десятки миллионов лет, чтобы оправиться от деятельности человека
Если гипотеза исследователей верна, то после нынешнего массового вымирания, причиной которого стала деятельность человека, жизнь на Земле будет восстанавливаться в течение нескольких десятков миллионов лет, говорится в журнале Nature Ecology and Evolution .
В 2011 году палеонтолог Энтони Барноски и его коллеги из Калифорнийского университета в Беркли опубликовали статью, в которой рассказали о продолжающемся последние 500 лет Шестом массовом вымирании - процессе, в результате которого три четверти видов исчезают за геологический период. Ученые сравнили среднюю скорость исчезновения видов с XVI по XXI века и сравнили со средней скоростью этого процесса в другие периоды истории.
Причиной вымирания стала деятельность человека - люди уничтожают привычную среду обитания животных и растений, что приводит к сокращению биоразнообразия. Вероятно, на растения этот процесс имеет большее влияние. В отличие от животных, они не могут переместиться, когда их среду обитания оказывается разрушенным.
Теперь исследователи изучили окаменелости фораминифер, или форм - типа планктона, который жил в древних морях Земли. Несмотря на то, что почти весь вид был уничтожен в результате падения астероида, что, возможно, стало причиной вымирания динозавров, некоторые его представители смогли выжить.
Виды выживших отреагировали на сложившуюся ситуацию, заполнив освобождены экологические ниши. Однако этот процесс занял около 10 млн лет - столько времени понадобилось, чтобы разнообразие видов восстановилась до уровней, сопоставимых с уровнями до исчезновения.
- Ученые обнаружили самую стопу динозавра : окаменелость, обнаруженная в 1998 году в США, является крупнейшей стопой динозавра из известных на данный момент.
- Также ученые нашли останки древнейшего динозавра-гиганта и рассказали, каким он был.
- Благодаря компьютерному моделированию ученые выяснили, что астероид, который вызвал вымирание динозавров, заполнил атмосферу серой и углекислым газом.
- Французские и бельгийские ученые обнаружили новый вид динозавров , в которых были массивные челюсти, похожие на ножницы. Ученые обнаружили в коллекции музея в немецком Ганновере наибольшую среди известных на данный момент ископаемое морскую рептилию
- В Чили исследовали остатки "динозавра-Франкенштейна" , который состоит из частей тела не связанных между собой видов.
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