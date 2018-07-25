Ученые выяснили, кому из динозавров принадлежит самая большая стопа
Исследование было опубликовано в журнале PeerJ.
Еще в 1998 году ученые из Канзасского университета раскопали огромную окаменевшую стопу динозавра в горах Блэк-Хилс в штате Вайоминг, США. Тогда особь, которой принадлежала стопа, прозвали Bigfoot ( «Бигфут»), а теперь находку официально классифицировали как самую крупную стопу динозавра из когда-либо обнаруженных.
Стопа, в ширину достигающая практически метра, как было установлено, принадлежала брахиозавру (считаются одними из самых крупных животных, известных науке). Они жили на территории Северной Америки, включая восточную часть штата Юта на северо-западе штата Вайоминг. "Это удивительно, - отмечает Энтони Мальтезе, один из исследователей. - Много других зауроподов, видимо, в то время жили на меньших территориях".
"Есть еще Австралия и Аргентина, в которых, кажется, находят еще более крупных животных, но те скелеты были найдены без ног", - сказал Эммануэль Чхопп, постдокторант отдела палеонтологии в Американском музее естествознания, и соавтор исследования. "Этот зверь явно был одним из крупнейших, когда-либо ходивших по Северной Америке".
Используя различные техники, в том числе 3D-сканирование, международная группа исследователей недавно провела детальные измерения стопы "Бигфута" и определила, что это действительно самая большая стопа динозавра из известных на данных момент. Животное, которому она принадлежала, жило примерно 150 миллионов лет назад.
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